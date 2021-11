Twitter limita la publicación de fotos de terceros

Apenas han pasado 24 horas desde la salida de Jack Dorsey de Twitter, y menos aún del nombramiento de Parag Agrawal como nuevo CEO de la compañía, y ya han comenzado a notar los primeros cambios en la red social. Y parece que Agrawal llega a la cabeza de Twitter sin miedo alguno a la polémica, puesto que el primer cambio ya ha levantado ampollas, con usuarios que lo han acogido con los brazos abiertos, y otros muchos que ven en la misma el cisma de la plataforma.

El cambio ha sido anunciado, como no podía ser de otra manera, mediante un tweet a través de la propia red social, en el que podemos leer lo siguiente:

«A partir de hoy, no permitiremos compartir medios privados, como imágenes o videos de personas sin su consentimiento. La política también prohíbe la publicación de información privada de las personas, ya que supone una amenaza e incentiva a otros a hacerlo«.

Es decir, a partir de ahora será imprescindible que cuentas con la autorización explícita por parte de una persona para poder publica fotos y vídeos de la misma en Twitter. Obviamente, chequear individualmente cada medio subido a la red para verificar si realmente contamos con dicha autorización es poco menos que imposible. Y precisamente debido a dicha complejidad cualquier usuario podrá subir cualquier foto, pero la red responderá ante cualquier reclamación por parte de las personas que salgan en imágenes y vídeos.

Beginning today, we will not allow the sharing of private media, such as images or videos of private individuals without their consent. Publishing people’s private info is also prohibited under the policy, as is threatening or incentivizing others to do so.https://t.co/7EXvXdwegG

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021