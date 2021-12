El Día contra el DRM se celebra este año el 10 de diciembre y la Free Software Foundation pide a los usuarios que ayuden a enviar un mensaje a los proveedores de contenido que los usan «haciéndoles saber que este tipo de restricciones digitales es inaceptable en todas y cada una de sus formas«.

El DRM es una práctica altamente controvertida que se usa desde hace décadas. Una parte de la industria y de gestores del copyright asegura que el DRM (en español Gestión de derechos digitales) es una práctica esencial para controlar el acceso a sus productos y proteger los derechos de autor bajo el argumento que sin él se produciría una copia desenfrenada de sus contenidos, lo que reduciría los ingresos y amenazaría los propios modelos comerciales que llevan estos productos al mercado.

Organizaciones de derechos como FSF y la inmensa mayoría de consumidores, cree que el DRM es un gran obstáculo que restringe lo que pueden hacer con un contenido por el que han pagado religiosamente, desde una simple copia de un DVD con fines de copia de seguridad propia. Además, el intento de elusión de estas tecnologías está perseguido por la ley y es un delito según las normas de EE.UU o la Unión Europea.

Aunque la FSF apunta a la «libertad de los usuarios de computadoras, la expresión artística, la libertad de expresión y los medios«, también hay razones prácticas para estar en contra de estas tecnologías, ya que no son pocas las ocasiones en las que el DRM perjudica gravemente el funcionamiento del software en términos de rendimiento y usabilidad. Lo hemos visto en numerosas ocasiones especialmente con videojuegos y con soluciones como Denuvo.

Paradójicamente, las copias piratas a las que se ha eliminado las restricciones funcionaban mejor que las oficiales. Dicho de otra forma, por su propia naturaleza solo afecta a las compras legítimas. Además, su inutilidad ha sido evidente y todos los sistemas empleados han sido superados tarde o más temprano. No han servido para detener la piratería y sólo han perjudicado al usuario ‘legal’ que paga por los contenidos. El mundo al revés…

Decimoquinto Día contra el DRM

Bajo la campaña Defective by Desing, la organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del software libre vuelve a la carga un año más desde que en 2006 iniciara esta campaña que intenta llamar la atención de los efectos perniciosos del DRM e invita a sus seguidores a protestar contra lo que considera cerraduras digitales.

Y es que el DRM se ha extendido como una plaga y hoy se extiende en aplicaciones, libros, juegos, películas o música, tanto los que se alojan localmente como los que se transmiten en streaming.

Este año Disney+

Dice la FSF que la pandemia en curso «solo ha endurecido el dominio absoluto que tienen los servicios de transmisión como algunas de las formas más dominantes de medios de entretenimiento y Disney+ se encuentra entre los peores«. «Después de años de patrocinio agresivo para extender la duración de los derechos de autor, ahora han puesto sus miras en ‘proteger’ sus diversas franquicias de una manera diferente: encadenándolas con restricciones digitales«.

«Si la misión declarada de Disney es seguir ‘inspirando esperanza y despertando la curiosidad de todas las edades’, usar DRM para limitar esa curiosidad sigue siendo un movimiento equivocado«, aseguran desde la Fundación. Este año, «usaremos uno de los medios propios de Disney para difundir su «servicio» y el DRM incluido con él: su aplicación móvil.

«Si ya es un usuario de Google Play (Android) o de las tiendas de aplicaciones de Apple, puede apoyar el Día Internacional contra el DRM expresando su objeción a la subyugación de sus usuarios. Otros servicios de transmisión como Netflix tienen los mismos problemas, pero al apuntar a uno más nuevo con una inversión y un capital tan masivos detrás, podemos asegurarnos de que nos escuchen. Disney+ es más nuevo: eso le da tiempo para cambiar«. dicen.

FSF también apunta a la app móvil por ser software no libre. «Si aún no es un usuario de Android o iOS, no recomendamos iniciar una cuenta solo para participar en esta acción. También puedes optar por enviar un correo electrónico a los ejecutivos de Disney siguiendo nuestra plantilla«, explican.

Ciertamente este tipo de restricciones son una lacra desde hace tiempo. Tú valoras si quieres participar en este Día Internacional contra el DRM. FSF explica algunas maneras de participar en la protesta. Esta año centrado en Disney+ por ser la última en llegar, pero que usa el resto de servicios en streaming y múltiples proveedores de software, libros, juegos o música.