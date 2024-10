Denuvo quiere lavar su imagen, pero no cuela

Los jugadores ‘odian’ a Denuvo y esa percepción no va a cambiar a corto plazo. El controvertido software DRM (restricción de derechos digitales) se ha convertido en un estándar de la industria en aplicaciones contra la piratería, pero más allá de ello, su funcionamiento suele provocar graves penalizaciones de rendimiento cuando no de estabilidad que acaban en la práctica con un juego. Por no hablar de que el uso de esta tecnología implica un coste no menor para las distribuidoras que, no te engañes, terminan repercutiendo en el precio final de los juegos.

La cuestión para usuarios «legales» se resume en una frase y es insostenible: pagas un pastón por un juego y resulta que funciona peor que su copia pirata que te ofrece mejor experiencia, estabilidad y rendimiento. Y es gratis…

Denuvo y sus campañas de lavado de imagen

Situamos a Denuvo (por si hay alguien que no lo conoce) y expresamos nuestra opinión que como la mayoría de jugadores es muy negativa, porque el gerente de producto de la compañia, Andreas Ullmann, está liderando una gran campaña de relaciones públicas y para rehabilitar su imagen está ofreciendo entrevistas con portales importantes donde reconoce que una empresa como la suya es difícil que caiga bien entre la comunidad.

«Creo que es muy difícil para un jugador», dice Ullmann a Rock Paper Shotgun. «Yo mismo soy jugador y, por lo tanto, sé de lo que hablo. Creo que es muy difícil ver, como jugador, cuál es el beneficio inmediato para mí de que un determinado desarrollador o editor de juegos utilice nuestros servicios antipiratería», recalca el ejecutivo.

Esta brecha, junto con el hecho de que Denuvo «simplemente funciona» y «los piratas no pueden jugar a los juegos» que lo utilizan, como dice Ullmann, son dos de los principales contribuyentes a su reputación negativa, argumenta. El ejecutivo sostiene que si las distribuidoras ganan dinero eso terminará repercutiendo (positivamente) en los jugadores. «De nuevo, esto no tiene un beneficio inmediato para mí como jugador. Pero si miras más allá, cuanto más éxito tenga un juego, más tiempo tardará en recibir actualizaciones. Cuanto más contenido adicional llegue a ese juego, más probable es que haya una próxima iteración del juego. Esos son básicamente los beneficios que ofrecemos al jugador medio».

Argumentos fácilmente rebatibles con lo que hemos dicho arriba. Todos los juegos con Denuvo terminan siendo hackeados (tarden más o menos), pero los perjuicios para los usuarios que no piratean y pagan religiosamente (y con alto coste) es directo y desde el primer momento. Y los precios cuestan más porque hay que pagarle a Denuvo, sin necesidad.

La mayor parte de la nueva campaña de relaciones públicas de Denuvo es un canal de Discord para que los jugadores se pongan en contacto con la compañía y charlen con sus responsables. No sabemos a quién se le ocurrió la idea, pero moderar a grupos de jugadores que odian el DRM es imposible y las críticas han sido tan feroces que los administradores cierran y abren debates con regularidad día tras día.

Más valdría que el dinero inútil gastado en implementar Denuvo fuera destinado a bajar el precio final de los juegos o en lanzarlos con una mejor optimización, un gran problema en los tiempos que vivimos. Y parece que algunos editores se lo están planteando. La semana pasada se anunció que Dragon Age: The Veilguard no tendría DRM porque «confiamos en ustedes». Si incluso una compañía como EA está optando por una campaña de relaciones públicas anti-Denuvo, es que los jugadores (que pagamos y no pirateamos) estamos de enhorabuena. Las restricciones digitales cuanto más lejos mejor.