Google volverá a intentarlo con la realidad aumentada

Una de las cosas que hemos aprendido de Google, a lo largo de los años, es que es una compañía a la que no le tiembla el pulso a la hora de cancelar cualquier proyecto que no cumple con los objetivos que se haya planteado la compañía. Lo hemos visto en multitud de ocasiones, aunque probablemente el caso más destacable en toda su historia sea el de Google Glass, una propuesta rompedora y muy interesante, que personalmente me encantó cuando pude probarlo, pero que probablemente llegó demasiado pronto.

Hace justo una semana se cumplieron dos años de la publicación de la última actualización de software para las Google Glass Explorer Edition, lo que parecía que marcaba el final de este interesante pero fallido proyecto. Su alto precio y la falta de una propuesta consistente de aplicaciones condenaron al ostracismo a un dispositivo que, sin embargo, al ser presentado a principios de la década pasada suscitó un enorme interés. Y no me cabe ni la menor duda de que Google ha aprendido mucho de dicha experiencia.

Lo paradójico en este caso es que hemos podido ver como, al tiempo que el proyecto Glass se iba apagando, otras empresas han empezado a mostrar su interés por los visores de realidad aumentada. El caso más evidente es, desde luego, el de Meta, pero también llevamos ya bastante tiempo esperando la propuesta de Apple en este sentido. Y muy probablemente, a lo largo de 2022 sabremos de más proyectos en este sentido, lo que apunta a que hablamos de un mercado que puede estar ya un poco más cerca de despegar.

Otra cosa que no le podemos negar a Google es la perseverancia, algo que hemos podido comprobar, por ejemplo, con sus múltiples intentos de adentrarse en el sector de las redes sociales. De momento no le ha salido bien, pero es indudable que lo han intentado. Y ahora, según podemos leer en ArsTechnica, la compañía se está preparando ya para su regreso al campo de la realidad aumentada. Un proyecto para el que la compañía ya está contratando personal. Y las descripciones son muy reveladoras:

Nuestro equipo está construyendo los componentes de software que controlan y administran el hardware en nuestros productos de realidad aumentada (AR). Estos son los componentes de software que se ejecutan en los dispositivos AR y son los más cercanos al hardware. A medida que Google agrega productos a la cartera de AR, el equipo de OS Foundations es el primer equipo de software que trabaja con nuevo hardware.

Como parte del equipo, será responsable del software general del dispositivo de cámara para un dispositivo AR innovador.

En esta función, liderará el diseño y desarrollará un marco de entrada para una plataforma integrada en tiempo real que formará la base para las experiencias de RA de próxima generación. Será responsable del software general del dispositivo de entrada para un dispositivo AR innovador.

Vistas las descripciones, parece que Google está trabajando no solo en un sistema operativo para dispositivos de realidad aumentada, sino también en, según su propia descripción, un dispositivo de realidad aumentada innovador. Y sí, el calificativo de innovador sin duda genera bastantes dudas, pero resulta un tanto extraño pensar que, ante los pasos de empresas que podemos considerar su competencia directa en muchos sentidos, como son Apple y Facebook, la compañía del buscador no se esté planteando su retorno con una reinvención de Google Glass.