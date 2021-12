Twitter añade subtítulos generados automáticamente a sus vídeos

Dando un paso adelanta hacia la accesibilidad de su plataforma, desde ayer, y con una implementación más inmediata que progresiva, Twitter ha comenzado a implementar una opción con la que podremos generar unos subtítulos generados de manera automática sobre los vídeos subidos en la red social.

Una función que está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, e incluso a través del cliente para navegadores web. En el caso de la aplicación para dispositivos móviles, los subtítulos aparecerán automáticamente cuando comienza a ver un video silenciado, aunque contaremos con la opción de configurarlos para poder utilizarlos o quitarlos incluso después de volver a subir el volumen de nuestro dispositivo.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.

Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device’s accessibility settings

Web: use the «CC» button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 14, 2021