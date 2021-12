Si no conoces a Cristinini, lo más probable es que todo lo que voy a contar a continuación te suene un poco a chino. Y, sin embargo, lo cierto es que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un fenómeno mediático, gracias a una personalidad arrolladora, unas habilidades para la comunicación que se muestran innatas, y un tesón y un espíritu de trabajo que, cuan hormiga, la han llevado a construir una imagen que la convierte, a día de hoy, no solo en una celebridad, sino también en una de las figuras del streaming con mayor proyección de futuro.

Una de las cosas que no me gustan, al ver muchos juicios apresurados a streamers como Cristinini, es la tendencia a pensar que hablamos de un trabajo sencillo, que cualquiera puede hacer y que, por lo tanto, ni tiene mérito ni merece reconocimiento. El problema es que, desde fuera, no se suele ver la tramoya (que no en vano suele estar oculta), lo que mejora la imagen transmitida, pero claro, provoca que una primera lectura no contemple esa cara oculta que, no obstante, existe y puede ser de lo más acusada.

Esa es una de las razones por la que Mi Historia, el documental sobre la historia de Cristinini que ya puedes ver en YouTube, me parece un gran acierto. Y es que en Mi Historia veremos un repaso a los éxitos profesionales de Cristinini, sí, pero también conoceremos la historia de Cristina López, una joven que en un momento tuvo que tomar una decisión arriesgada, abandonar la perspectiva de un futuro profesional en nel que no le faltaba trabajo pero que no era lo que le haría feliz, y en su lugar empezó a buscar el futuro con el que soñaba en el mundo de los videojuegos.

Muy pocos empiezan desde arriba, y el caso de Cristinini no es una de esas excepciones. Su primera toma de contacto profesional con este sector fue un trabajo a media jornada en una tienda de videojuegos, algo que lejos de achantarla hizo que ya se sintiera «dentro», y de manera simultánea empezó a dar sus primeros pasos en la creación de contenidos. Una decisión que no fue del todo comprendida por sus padres que, no obstante, respetaron su decisión y dejaron que probara suerte en una apuesta tan arriesgada.

En Mi Historia podremos ver el largo camino recorrido por Cristinini desde aquel trabajo a media jornada en una tienda Game hasta ser una de las caras más visibles del fenómeno social de los streams en Twitch, sí, pero también bastantes testimonios de personas que la han acompañado en el camino, así como una mirada entre bambalinas, un punto en el que destaca especialmente una reflexión de la también muy popular Mayichi sobre lo que ocurre al apagar la cámara.

El documental, por sí mismo, ya es muy interesante, pero si eres de esas personas que prefieren la versión de las películas audio comentadas por el director, entonces te recomiendo que veas el directo de Cristinini en el que reprodujo Mi Historia, pausándolo cada poco para añadir comentarios, reflexiones, etcétera. Puedes encontrarlo en este enlace (comienza poco después de las dos primeras horas de directo). Personalmente el documental me ha parecido muy interesante, pero poder escuchar la versión comentada por ella misma me ha parecido todavía mucho mejor.

Mi Historia dura unos 40 minutos que pasan volando, ya que el documental tiene bastante ritmo, la gran cantidad de testimonios hace que su visión sea mucho más plural y, sobre todo, nos recuerda que tras Cristinini se encuentra Cristina, una persona que optó por arriesgarse, por intentarlo, y que ha tenido que enfrentarse a mucho para llegar a su situación actual. Un mérito que no deberíamos dejar de tener en cuenta a la hora de valorar su trabajo.