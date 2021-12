Samsung Galaxy S22: posible retraso a la vista

Uno de los smartphones más esperados para el año que viene es, sin duda, el Samsung Galaxy S22. El tope de gama o, para ser más exactos, la familia tope de gama de Samsung es, año tras año, una referencia para otros muchos fabricantes y un objeto de deseo para muchos usuarios. Y es perfectamente comprensible, el trabajo que ha hecho durante muchos años la multinacional coreana en su flagship ha dado sus frutos, logrando que se convierta en una referencia.

Así, meses antes de su lanzamiento, ya empiezan a producirse rumores de todo tipo con respecto a lo que está preparando Samsung. Como puedes comprobar, si revisas todo lo que hemos publicado al respecto durante los últimos meses, verás que exclusivamente en base a rumores y filtraciones, ya estamos cerca de poder definir al milímetro los Samsung Galaxy S22, pese a que todavía tendremos que esperar unas semanas hasta que sean presentados.

Y es que, a diferencia del Galaxy S21 FE, que como te contamos ayer parece que se va a adelantar todavía más, parece que en el caso de los Samsung Galaxy S22 la espera se va a retrasar un poco, y la fuente de dicha información es la misma en ambos casos, el popular filtrador Jon Prosser, que en un tweet publicado hace solo unas horas ha afirmado que se retrasan algunas fechas relacionadas con los Galaxy S22, más concretamente las de precompra y disponibilidad de los smartphones.

I’m being told that the dates for the Samsung Galaxy S22 series have been moved 👇

Pre-order is now scheduled for February 9, 2022

General availability is now February 25, 2022

Sources are citing a pretty significant supply chain issue.

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 21, 2021