Samsung Galaxy S21 FE: ¿Se adelanta al 3 de enero?

Ya es solo cuestión de un par de semanas, aproximadamente, para el debut del esperado Samsung Galaxy S21 FE. Lo que todavía no está claro aún es qué día en concreto se producirá su anuncio. Y es que en un primer momento lo esperábamos para algún momento entre el 5 y el 8 de enero, es decir, durante el CES 2022. Sin embargo, a principios del mes pasado se produjo una filtración firmada por Jon Prosser, que apuntaba al 4 de enero, es decir, un día antes del inicio del CES.

Y ahora es de nuevo la misma fuente, Jon Prosser, el que afirma, en un tweet, que el lanzamiento se podría adelantar un día más, al 3 de enero de 2022. Un adelanto con el que el anuncio del Samsung Galaxy S21 FE se separaría aún más del CES, quizá con el fin de lograr más visibilidad para su nuevo smartphone, algo más complicado si su anuncio coinciden en el tiempo con el resto de anuncios que, claro, recibiremos esos días como consecuencia de la feria.

i’m hearing that the announcement for the S21 FE has been moved up to Monday, January 3rd @ 6pm PST

general availability is still on january 11th. https://t.co/C96vGYXDLY

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 20, 2021