Intel muestra el enorme rendimiento de las SSD PCIe 5.0

Las SSD PCIe 5.0 son uno de los nuevos estándares que llegarán en 2022 tras el lanzamiento de novedades como las memorias DDR5, el despliegue del Wi-Fi 6E y otras normas de última generación que se esperan para el nuevo año como USB4.

Intel planeaba realizar una serie de demostraciones tecnológicas en vivo, complementando la conferencia inaugural del CES que correrá a cargo de su CEO, Gregory Bryant. La mutación del ‘bicho’ y su alto grado de contagio que nos tiene en vilo dos años ya, ha provocado cancelaciones de presencia física y parece que Intel (y otras) solo realizarán presentaciones de producto de manera virtual.

Una de las demostraciones previstas era la de las SSD PCIe 5.0. No se producirá en el CES, pero Ryan Shrout, responsable en jefe de rendimiento de Intel nos ha contado los resultados en Twitter:

Perks of the job! Was going to save this demo for #CES2022 but with that off the table, why not just share it with everyone right now?! Here’s a 12th Gen ⁦@intel⁩ Core i9-12900K system paired with a new ⁦@Samsung⁩ PM1743 PCIe 5.0 SSD getting over 13GB/s!! pic.twitter.com/oyL08KzDtV

— Ryan Shrout (@ryanshrout) December 30, 2021