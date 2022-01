CES 2022. El Odyssey Neo G8 es el modelo más interesante de los nuevos monitores que acaba de presentar Samsung en la feria de Las Vegas.

Hasta ahora la línea Odyssey, monitores de diseño futurista y con curva extrema para jugadores, incluía los masivos G9 de 49 pulgadas y el G7 de 28 pulgadas. El Odyssey Neo G8 llega para colocarse justamente en medio por su tamaño de 32 pulgadas.

Odyssey Neo G8, un monitor para juegos

Claro qué, tiene características propias que le hacen destacar del resto, como ser el primer monitor del mercado con una frecuencia de actualización de 240 Hz en una resolución de 4K (3840 x 2160 píxeles) y una tasa de curvatura de 1000R.

Como sus hermanos mayores, su panel está basado en la tecnología Quantum Mini LED de Samsung, lo que debería proporcionar negros profundos y realistas y la tecnología de iluminación CoreSync, que detecta los colores en la pantalla y los proyecta en la parte posterior del monitor para una inmersión más profunda.

El resto de características rayan a gran nivel, soporte Quantum HDR 2000, un brillo máximo de 2.000 nits, una relación de contraste estático de un millón a uno y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. También soporta las tecnologías de sincronización de imágenes principales, AMD FreeSync Premium Pro y compatible con NVIDIA G-SYNC. Incluye entradas digitales Display Port 1.4 y HDMI 2.1 con tasa de refresco variable.

En resumen, el Odyssey Neo G8 es básicamente un Neo G9 más pequeño, lo que lo hace ideal para alguien que quiere la misma tecnología pero no tiene espacio (o presupuesto) para un monitor de 49 pulgadas. En particular, este G8 también tiene una resolución vertical más grande que el Neo G9 (2160 frente a 1440 píxeles), lo que significa que el usuario que tenga la audacia (y presupuesto) para comprar un par de estos modelos y convertirlos en un configuración de doble monitor. Samsung no ha facilitado precio o disponibilidad.

Smart Monitor M8

Otro de los monitores presentados por Samsung es un monitor de 32 pulgadas que destaca por un grosor de tan solo 11,4 mm y un diseño de la posterior plana que funciona como un televisor inteligente, ya que incluye una cámara web SlimFit Cam magnética, altavoces estéreo integrados de 2.2 canales y un puerto USB-C que se puede usar para cargar otros dispositivos.

Tiene una resolución nativa 4K, soporta el 99% de la gama de color sRGB y un brillo de 400 nits. Las aplicaciones de productividad y Smart TV están integradas directamente en el monitor, lo que permite entretenimiento sin interrupciones, incluso sin la necesidad de conectar un PC.

Samsung S8

Samsung ha completado la presentación con dos modelos dedicados a tareas profesionales. Ofrecen diagonales de 27 y 32 pulgadas, resoluciones 4K, hasta el 98% de la gama de color DCI-P3 y compatibilidad con HDR 600. Dicen ser los primeros monitores antideslumbramiento verificados por UL (Underwriter Laboratories), donde la pantalla mate se aplica en la parte superior del panel para reducir el reflejo de la luz incluso cuando no se usa una cubierta de monitor.

Ambos modelos cuentan con carga USB tipo C de 90 W y puertos LAN para ayudar a los usuarios a crear una estación de trabajo simplificada que puede cargar computadoras portátiles y dispositivos móviles sin necesidad de una estación de acoplamiento adicional. Cuentan con soporte VESA para colgarlos en pared y un soporte ergonómico para ajustes en altura, inclinación giro y pivote.