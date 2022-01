Rumores apuntan a una RTX 3090 Ti de EVGA con 2 conectores de 12 pines

EVGA podría esta preparando una variante de sus RTX 3090 Ti Kingpin que necesitaría de dos conectores de 12 pines para su alimentación. Esta información, que por ahora no es más que un rumor, tiene su origen en los foros de QuasarZone. El autor de los mensajes que han dado origen a esta información ha dicho que EVGA pasaría de tres conectores de 8 pines usados por la EVGA 3090 Kingpin a dos conectores de 12 pines que serían empleados por el modelo basado en la RTX 3090 Ti.

Este presunto nuevo modelo de RTX 3090 Ti Kingpin de EVGA, como es obvio, sería de una gama más alta que la del modelo actual, así que se estima que la variante Ti tendría un precio de unos 2.500 dólares. Otro detalle importante a tener en cuenta es que la variante Ti relevaría al modelo estándar en cuanto esté disponible en el mercado, algo que se espera que empiece a ocurrir durante el primer trimestre de 2022.

Cada uno de los conectores de 12 pines es capaz de entregar una potencia de 600 vatios. Estos, junto a la energía suministrada a través del puerto PCIe, llegarían a proporcionar una potencia de hasta 1275 vatios a la posible RTX 3090 Ti Kingpin de EVGA. Pero a efectos prácticos, es poco probable que la tarjeta consuma tanta energía durante todo el tiempo.

NVIDIA ha anunciado el uso de conectores de 12 pines para la serie RTX 3000 (Ampere), el cual se puede obtener empleando un adaptador en caso de que la fuente de alimentación no tenga uno. La GTX 3090 Ti, al menos el modelo original, está orientada a mover videojuegos hasta resolución 8K, una tarea en la que, como no, contará con la inestimable ayuda del DLSS, la tecnología de supersampling apoyada en inteligencia que ha abierto la puerta introducir el trazado de rayos mitigando la merma de rendimiento que provoca y a consolidar las resoluciones 4K y 8K en los videojuegos para PC.

Sin embargo, para algunos posiblemente la aparición de gráficas tan potentes abra el debate de si lo correcto es seguir “huyendo” hacia adelante con la potencia o si lo suyo sería optimizar más el software, un aspecto en el que desgraciadamente vemos cada vez más casos desgraciados.

Que la tecnología debe avanzar es un hecho, pero esto no debe suceder sin una visión crítica. El aumento de la potencia del hardware es un beneficio para los usuarios, que pueden ejecutar aplicaciones cada vez más exigentes, pero también puede ser un incentivo para los desarrolladores para no optimizar el software lo suficiente y delegar su buen funcionamiento este a la “potencia bruta” del hardware. Sin embargo, si las actuales tendencias a nivel de ventas no cambian, igual dentro de unos años veamos un cambio en este sentido.