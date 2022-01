El renovado Notepad de Windows 11 llega al canal beta

Microsoft ha lanzado el nuevo Notepad de Windows 11 en el canal beta del programa Insider. Con ello, el renovado bloc de notas llega a un mayor número de usuarios y suponemos al canal estable una vez subsanados los bugs conocidos.

Microsoft prometió con Windows 11 darle una vuelta a todo el sistema operativo incluyendo las aplicaciones que se entregan instaladas y que forman parte de la experiencia general de uso. Así, hemos visto el nuevo editor de dibujo/fotos Paint como ejemplo y esperamos también mejoras en otro tipo de software, como las herramientas del sistema, véase uno de los grandes esperados: el explorador de archivos.

El bloc de notas sigue siendo una de las aplicaciones de Windows más útiles y usadas de las que se entregan por defecto con el sistema operativo. Hace años que no se ha renovado salvo pequeñas actualizaciones en Windows Vista y lo cierto es que se ve muy envejecida frente a las soluciones de terceros como Sublime Text, Atom o Notepad++.

Heads up: We have begun rolling out the redesigned Notepad for Windows 11 to all #WindowsInsiders in the Beta Channel. https://t.co/mjUZ8Jp9BL ^BLB

— Windows Insider (@windowsinsider) January 5, 2022