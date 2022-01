Sony actualiza toda su gama de televisores en CES 2022

Siguiendo la tendencia de anteriores años, sin duda uno de los campos protagonistas de este CES 2022 están siendo los televisores, con una actualización completa de diversas marcas como Samsung, LG, y ahora Sony, que nos ha presentado todos los nuevos modelos que podremos encontrar este año, con modelos que irán desde lo asequible hasta lo inimaginable, pasando por paneles QD-OLED hasta los 8K.

Y es que la nueva línea de televisores de la compañía se inclina hacia la gama alta, como lo ha hecho en el pasado, pero abarca más variedad que nunca. Sony presentará sus primeros modelos mini-LED , incluida una versión con resolución 8K , reforzará sus habilidades de juego con la PlayStation 5 e incluso lanzará un buscador remoto. Y por primera vez para cualquier fabricante de televisores, Sony venderá dos tipos de televisores OLED.

Aunque una de las grandes novedades es la presencia extendida del procesador cognitivo Bravia XR, el chipset dedicado que Sony anunció el año pasado, y que impulsará toda esta nueva generaciones de televisores junto con un nuevo software, centrando los cambios en las mejoras de la calidad de la imagen y la experiencia de visualización.



Comenzando por los televisores QD-OLED, nos encontramos con unos paneles hasta un 200% más brillantes que los televisores convencionales, que tal y como asegura Sony, también evitan el uso de un píxel blanco dedicado. Eso significa que el volumen de color no se reduce a medida que aumenta el brillo, a diferencia de los paneles tradicionales donde se usa un píxel blanco más brillante para mejorar el brillo general de la pantalla. Como resultado, no hay un cambio significativo en el brillo máximo, afirma Sony, pero una mejora notable en la saturación del color en ese brillo máximo. La visualización fuera de ángulo también se mejora, incluso en comparación con OLED tradicional, gracias a que ya no necesita un filtro de color.

Otra de las novedades esta familia de monitores de Sony llega con la inclusión de la Bravia Cam, incluida con los dos modelos más caros y opcional en los demás. Además de su uso para las aplicaciones de chat de video, esta cámara tiene una utilidad añadida para ayudar a ajustar la imagen y el sonido de acuerdo con las condiciones de la habitación y la distancia del asiento, así como detectar a los usuarios frente al televisor para bloquear ciertos contenidos no aptos para niños o activar el modo ahorro cuando no haya nade frente al televisor.

Dicho lo cual, dada las grandes preocupaciones sobre la privacidad, esta cámara cuenta con una opción para activar el obturador de privacidad integrado, e incluso el acceso a los controles de la misma para desactivarla por completo.

Por otra parte, Sony también ha aprovechado la ocasión para presentar otros televisores fuera de esta línea OLED, con los nuevos X95K con resolución 4K y Z9K de resolución 8K, ambos equipados con una tecnología de panel mini-LED, la «unidad maestra de retroiluminación» de Sony para un control preciso de la retroiluminación de atenuación local de matriz completa, y la última versión de su procesador cognitivo presentado el año pasado, prometiendo así unos resultados con mapas de color y profundidad mejorados.

Así pues, todos los televisores de Sony para 2022 continúan ejecutando el sistema operativo Google TV, incluyendo los comandos por voz y la compatibilidad con el asistente de la compañía. Como novedad para 2022, el modo de imagen calibrado de Netflix de Sony tendrá la capacidad de adaptarse a diferentes entornos de visualización automáticamente.

Adicionalmente, los televisores contarán una frecuencia de actualización variable habilitada, en lugar de depender de las actualizaciones de software para agregar la función más adelante. Un nuevo extra llamado Auto HDR Tone Mapping permite que una consola PS5 detecte automáticamente el modelo del televisor Sony al que está conectado y seleccione la mejor configuración HDR. Por último, aprovechando todavía más esta compatibilidad con su consola, los televisores contarán con el llamado modo de imagen de género automático, con el que la propia PS5 podrá mostrar información sobre si estamos jugando un juego u reproduciendo otro contenido como un programa de televisión o una película, activando y desactivando el modo de juego del televisor de manera automática.

Disponibilidad y precios

Repasando los detalles adelantados por Sony, por el momento la compañía sólo ha confirmado los diferentes tamaños de los televisores, retrasando la publicación de los precios a una fecha más cercana al lanzamiento y disponibilidad de los mismos, a partir de la primavera de 2022.