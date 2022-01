PCI-SIG ha publicado las especificaciones finales, completas y en versión 1.0 de PCIe 6. Es el último paso para certificar las soluciones que llegarán en el futuro para esta nueva norma del bus local de Entrada/Salida, el más importante actualmente en PCs.

Los usuarios de a pie siguen utilizando equipos PCIe 3.0 de manera mayoritaria, aunque la adopción de PCIe 4.0 ha avanzado los últimos dos años y se usa por SSD y tarjetas gráficas. PCIe 5.0 acaba de llegar al mercado de la mano de la plataforma Alder Lake de Intel y a corto plazo AMD también lo soportará. Pero aún no hay componentes de consumo disponibles. Se supone que las unidades de estado sólido serán las primeras en llegar y después las nueva generación de gráficas dedicadas. Pero el desarrollo de la industria tecnológica no para y hay que adelantar nuevos estándares.

Es lo que acaba de hacer el Grupo de Interés Especial de PCI (PCI-SIG), el organismo responsable de un bus que se ha convertido en omnipresente en computadoras personales. PCI Express (que verás abreviado como “PCI-E” o “PCIe”) se utiliza tanto para conexión interna en los circuitos integrados de las placas base (chipsets) como para conectar tarjetas externas o módulos pinchados en los slots correspondientes. Sus posibilidades son enormes. Todo puede conectarse a este bus y en un futuro se convertirá en el único de su tipo, una vez dejado atrás los antiguos ISA, AGP, el PCI original o un SATA cada vez menos utilizado.

PCIe 6

La nueva versión de la norma llegará con mucho retraso sobre lo inicialmente previsto. Lleva en desarrollo al menos tres años y han sido variados los borradores publicados con sus especificaciones. El principal avance de PCI Express 6.0 sobre las anteriores versiones del estándar será un aumento de rendimiento sustancial hasta alcanzar un ancho de banda de 256 GB/s en full duplex, duplicando el de PCI Express 5.0 y a su vez cuadriplicando el de PCI Express 4.0.

Ello se consigue duplicando la velocidad de datos de un carril PCIe, llevándolo a 8 GB/segundo en cada dirección, y mucho, mucho más para configuraciones de varios carriles. Con una frecuencia de 64 Ghz, podrá ofrecer hasta 64 Gigatransferencias por segundo. Además del aumento de rendimiento, una menor latencia, capacidades superiores RAS o mejora de la virtualización de E / S para acometer el aumento de necesidades de la industria.

La nueva interfaz de PCIe 6 cambia el esquema de codificación a PAM4 para aumentar las tasas de transferencia. Es lo que verdaderamente permite que la especificación alcance un ancho de banda tan elevado. Técnicamente, modula señales en cuatro niveles, empaquetando dos bits de información en un canal en serie en la misma cantidad de tiempo. Este esquema PAM4 se usa ampliamente en redes de mayor rendimiento como las InfiniBand empresariales y también lo hemos visto en la memoria para gráficas del grupo GDDR6.

En cuanto al alcance del canal, es decir, la «distancia» que puede recorrer la misma, sigue siendo similar al de la interfaz PCIe 5.0 y es fundamental para garantizar una amplia aceptación de la industria. Otra de las mejoras llegará del menor tamaño físico del bus, lo que debería permitir la producción de tarjetas más pequeñas y no los monstruosos tamaños que podemos encontrar -por ejemplo- en las gráficas dedicadas de gama alta actuales. Ello si se consiguen sistemas de refrigeración más eficientes, se entiende.

PCIe 6 no comenzará en PCs. Como suele suceder con los nuevos estándares, se enfocará inicialmente para soluciones de centros de datos, aplicaciones industriales, automotrices, militares y aeroespaciales. Hasta 2023-2024 no se estrenará en servidores, por lo que probablemente no llegará a los consumidores en unos cuantos años. Y como decíamos tampoco es necesario. No hay componentes que aprovechen PCIe 5.0 y PCIe 4.0 todavía es minoritario ante los millones de placas y componentes que usan PCIe 3.0.

Más información | PCI-SIG