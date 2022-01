El nuevo tablet Microsoft Surface Go 3 ya es oficial. La firma de Redmond ha anunciado su lanzamiento y como te adelantamos, ofrece novedades en acabados de color y por primera vez en esta serie, soporte para redes de banda ancha móvil de cuarta generación LTE

Microsoft Surface Go 3 es el dispositivo más económico de toda la línea de hardware de la compañía. Un tablet de calidad y alta movilidad, sin duda el mejor que puedes encontrar con Windows preinstalado, que también funciona como ‘2 en 1’ básico en escritorios informáticos si lo combinas con su teclado, soporte ajustable y el lápiz óptico soportado.

Lanzado el pasado otoño, Microsoft refuerza ahora el modelo con cambios estéticos y de conexión a redes. Por un lado ofrece un nuevo acabado en negro mate que le siente estupendamente frente al más visto en gris (típico de toda la línea Surface en su chasis de magnesio) y por otro ofrece por primera vez en este modelo la opción de equipar LTE.

La nueva versión black ya está disponible en la Microsoft Store estadounidense y debe llegar pronto a las tiendas oficiales de otros países y también al mercado minorista. Se comercializa en las siguientes versiones y precios:

Now in Matte Black, our most portable Surface touchscreen 2-in-1 is perfect for your everyday tasks, homework, and play.

— Microsoft Surface (@surface) January 11, 2022