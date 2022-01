Los amantes del Hackingtosh no pasamos por nuestro mejor momento. El proyecto ‘silicon’ iniciado por Apple para reemplazar la arquitectura x86 por SoCs propios basados en ARM ha complicado las posibilidades de creación de clónicos Mac. Curiosamente, sucedió exactamente lo contrario cuando hace años Apple abandonó la plataforma PowerPC a favor de Intel.

Y es que la elección del hardware (principalmente el procesador, chipset y gráfica) es clave para construirse con garantías un PC que pueda ejecutar macOS. Como habrás podido leer en alguna de nuestras guías sobre Hackingtosh la clave para acertar desde el principio es seleccionar los componentes más compatibles. Y ellos suelen pasar por usar los mismos que elige Apple para sus Macs. Así, los procesadores de AMD (aunque pueden funcionar) siempre lo harán peor que los de Intel, mientras que en gráficas dedicadas, funcionan las de AMD, pero las de NVIDIA son imposibles de manejar.

OpenCore: Hackingtosh bajo Alder Lake

Lo explicado anteriormente no quiere decir que no se puedan crear clónicos Mac y que no persista una comunidad entusiasta y activa que lo favorece. Aquí tenemos que señalar a OpenCore, un desarrollo de código abierto alojado en GitHub que pasa por ser el que ofrece el cargador de arranque más potente de los que pueden cargar macOS en hardware estándar de PC.

Recientemente actualizado, la versión 0.7.7 mejora su compatibilidad con los últimos procesadores de Intel, Alder Lake, los desarrolladores también detallaron sus esfuerzos para actualizar OpenCore y su software asociado para que funcione con el chipset Z690, el de más rendimiento de la nueva plataforma de Intel.

Como decíamos, en clónicos Mac el hardware de Intel es el que mejor funciona, simplemente porque es el que utiliza Apple en sus Mac y se tienen detalles de su kernel, controladores y demás. En Hackingtosh, a medida que usamos una plataforma de hardware más antigua, obtenemos mejores resultados. Y casi lo mismo con las versiones de macOS. El trabajo de OpenCore es cerrar cualquier brecha entre un PC y el hardware real del Mac para que macOS se inicie y funcione correctamente.

La tarea no es sencilla

Hay que leer y arrancar el sistema de archivos de macOS; cargar las extensiones de kernel para admitir hardware adicional; decirle al sistema cómo manejar componentes como las salidas de audio o los puertos USB y «​​falsificar» el hardware para aprovechar el soporte integrado de macOS. Ahí se puede entender las dificultades para hacerlo sobre una plataforma tan novedosa como Alder Lake con la que Apple no va a trabajar.

Un simple ejemplo llega al intentar usar los nuevos núcleos eficientes (E-Cores) de Alder Lake. macOS no sabe cómo distribuir el trabajo entre los diferentes tipos de núcleos y produce ralentizaciones generales cuando se usan. Tampoco se puede usar la tecnología «Thread Director» de Intel, que debe integrarse en los sistemas y lo hace en Windows 11 para obtener el mejor rendimiento.

Otro ejemplo de la enorme dificultad llega del apartado gráfico. Y es que las GPU integradas de los procesadores Intel de 11.ª y 12.ª generación tampoco funcionan para Hackintosh porque nunca fueron compatibles con las Mac reales. Teniendo en cuenta que las dedicadas de NVIDIA tampoco funcionan, solo queda la posibilidad de usar AMD, hasta las Radeon RX 6900, 6800 y RX 6600 XT que funcionan una vez que Apple las soporte en los Mac Pro.

Nada sencillo. Hackingtosh no es para débiles de corazón ni de mente, mucho menos con hardware nuevo que no haya sido usado o no sea soportado por Apple. Y es que los únicos «clónicos Mac» perfectos son los Mac que vende Apple… Por todo ello, la capacidad de OpenCore y sus desarrolladores para ejecutar macOS en todo tipo de hardware x86 es un logro técnico digno de aplauso. El Hackingtosh sigue vivo apesar de las dificultades. Si te quieres entretener, pilla una de nuestras guías, selecciona el hardware más compatible posible (mejor más antiguo) y a por ello.