Galactic Civilizations III es el videojuego que esta semana regala la Epic Games Store. Si no lo tienes en tu biblioteca y si -como a mí- te interesa el género de la estrategia, no debes dejarlo pasar de ninguna manera.

Con el objetivo de impulsar su tienda digital de videojuegos, Epic sigue la estrategia de entregar juegos gratis todas las semanas. El segundo del año llega exactamente en la misma fecha que el pasado año, por lo que es probable que ya lo tengas. Merece mucho la pena y más si puedes tenerlo totalmente gratis y para siempre.

Galactic Civilizations III

Master of Orion fue uno de los juegos al que más tiempo dediqué en esos primeros años de uso de PCs a comienzos de los 90. Hay otros géneros que se juegan mejor en consolas, pero el terreno natural de éste ha sido y será un ordenador personal. Siempre me ha gustado el género de la estrategia tanto en juegos de mesa como en los digitales y esa fue una época gloriosa en el mundo de los bits con juegos espectaculares como Civilization, Heroes of Might and Magic, XCom, Colonization, Railroad Tycoon, Master of Magic… la mayoría creados por el mítico estudio que recordarán los más viejos del lugar: MicroProse.

Lo traigo a colación porque hoy te recomiendo encarecidamente el juego que regala Epic Games Store. Para mi gusto y aunque hay otras reseñables, es la saga que mejor ha recreado el universo planteado en Master of Orion, el «Civilization espacial». Y digo universo porque se trata de estrategia por turnos 4X ambientado en el cosmos profundo.

Hablamos de empezar casi desde cero con una de la docena de civilizaciones que ofrece el juego o las personalizadas que puede crear el jugador. A partir de ahí, toca explorar para colonizar nuevos mundos, desarrollar sistemas y naves estelares, investigar nuevas tecnologías, negociar acuerdos comerciales con otras razas, espiarlos y definitivamente guerrear para llevar tu civilización a la cumbre de algunas de las formas que ofrece el juego para ganar y que dependerá de la misma raza que elijas o de tu estilo de juego.

Aunque fue mucho el contenido complementario publicado por Stardock, esta licencia gratuita incluye el juego base de Galactic Civilizations III, las expansiones Crusade y Retribution, además del contenido complementario Mega Events.

Requisitos

Una de las ventajas de este tipo de juegos distribuidos hace unos años (éste es de 2015) es que cualquier usuario podrá jugarlo ya que sus requisitos de hardware mínimos están al alcance de cualquier PC. A saber:

Procesador: Intel Core 2 Duo / AMD K10 de doble núcleo

Memoria RAM: 4 GB de RAM

Almacenamiento: 12 GB de espacio en disco

Gráficos: AMD Radeon HD5 Series / NVIDIA GeForce 5 Series o una integrada Intel HD 4000

Sistemas operativos Windows (desde W7)

Galactic Civilizations III estará disponible para reclamar gratis en Epic Games Store hasta el 20 de enero. Solo tienes que entrar con tu cuenta en este enlace de la tienda y pulsar sobre el botón obtener. El juego es totalmente recomendable, pero un aviso: te puedes quedar sin vida pensando en ‘solo un turno más’ porque el juego es ampliamente adictivo.