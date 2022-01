HP Instant Ink te ayuda a ahorrar, y sin compromisos

Los servicios bajo demanda se han convertido en una opción muy popular en el mercado de consumo general, y HP Instant Ink fue la respuesta de HP a ese creciente interés de los consumidores que buscan, cada vez más, simplificar todo lo que rodea a su impresora, incluyendo tanto el suministro de consumibles como el reciclaje de los mismos.

¿Qué es HP Instant Ink? Podemos definirlo como un servicio de reposición de tinta que funciona bajo demanda, pero estaríamos pecando de simplistas, ya que en el fondo este servicio es mucho más que eso. A diferencia de los servicios tradicionales, en los que tú tienes que ocuparte de casi todo, con HP Instant Ink podrás despreocuparte por completo de la tinta, y tendrás un control absoluto sobre tu suscripción.

Tú tienes el control porque, cuando te das de alta en HP Instant Ink, no tienes que asumir ningún tipo de compromiso, y podrás controlar todo lo relacionado con el estado de tu suscripción de forma online. Así, por ejemplo, si necesitas cambiarte de plan podrás hacerlo en segundos, y sin perder el tiempo llamando por teléfono ni dando explicaciones. Lo mismo sucede si, por cualquier motivo, decidieras darte de baja un tiempo, podrías hacerlo a través de tu cuenta, en un momento, y luego podrías volver a darte de alta cuando quisieras.

HP Instant Ink ha sido diseñado pensando en el usuario, y por eso está totalmente libre de compromisos, y su funcionamiento es totalmente transparente. Si decides suscribirte, podrás quedarte el tiempo que tú quieras, y marcharte con la misma facilidad con la que entraste.

En HP Instant Ink puedes irte cuando desees, pero preferirás quedarte

Y el porqué es muy sencillo, por todas las ventajas que ofrece en términos de ahorro, comodidad y sostenibilidad. Piensa, por un momento, en todo lo que tienes que hacer para mantener tu impresora y no gastar mucho dinero al utilizarla:

Controlar los niveles de tinta si no quieres que se agoten en el peor momento posible.

Salir a comprar nuevos cartuchos, o pedirlos por Internet pagando, en la mayoría de los casos, gastos de envío.

Reducir el gasto de tinta. Si imprimes mucho en color, y en calidad alta, podrías gastar los cartuchos muy rápido, y tendrías que comprar otros, con el importante gasto que ello supone.

Si quieres cuidar del medio ambiente tienes que buscar, además, una manera de reciclar los cartuchos que gastes.

HP Instant Ink pone fin a todos esos problemas, y no te pide nada a cambio ya que, como hemos dicho, no tiene ningún compromiso. Cuando te das de alta, eliges entre los cinco planes que ofrece:

15 páginas al mes por 0,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 2,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 4,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas

por un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas

por un euro.

En función del plan que escojas podrás imprimir una cantidad determinada de páginas por una cuota fija al mes. No importa cómo las imprimas ni la tinta que gastes, así que podrás imprimir todo lo que quieras en color y con calidad alta. Ya no tendrás que volver a preocuparte por esto, y si necesitas imprimir más podrás comprar packs de páginas adicionales o cambiarte de plan. Con HP Instant Ink una página en color cuesta lo mismo que una en blanco y negro, lo que supone un ahorro importante incluso a corto plazo, sobre todo si te gusta imprimir fotos y dibujos.

No tendrás que volver a preocuparte por el consumo de tinta, y además tampoco volverás a quedarte sin tinta, ni tendrás que perder el tiempo yendo a la tienda a comprar. HP Instant Ink funciona de forma automatizada y a domicilio, y además incluyen un programa de reciclaje gratuito, lo que significa que:

La impresora pasa a controlar los niveles de tinta de forma automatizada. Cuando detecta que los niveles están bajos pide nuevas unidades sin que tengamos que hacer nada.

El pedido se registra en HP, y en un plazo aproximado de 10 días recibiremos, en la puerta de casa, un nuevo pack de cartuchos sin gastos de envío. Solo tendremos que recogerlos, y que instalarlos en la impresora para poder seguir utilizándola.

No existe ningún tipo de límite en cuánto a los cartuchos que podemos recibir.

Cuando gastemos un pack de cartuchos, podremos reciclarlos utilizando el sobre con franqueo pagado que incluye este servicio.

¿Y qué pasa si no gasto todas las páginas de mi plan?

No pasa nada, estas se acumulan para el próximo mes. Así, por ejemplo, si te has dado de alta en el plan de impresión de 100 páginas al mes, y solo gastas 50 páginas, para el mes siguiente tendrás acumuladas esas 50 páginas que no consumiste (150 páginas en total). Esta acumulación de páginas funciona de manera permanente, es decir, mes a mes, para que no pierdas tus páginas.

En caso de que un mes necesites imprimir más páginas de las que incluye tu plan, tienes dos opciones: puedes comprar packs de páginas adicionales por un euro, o puedes cambiarte a un plan superior. Cuando te cambias a un plan superior puedes elegir que este tenga efectos inmediatos. Esta es, en muchos casos, la opción más rentable, así que aprovéchala.

Para que puedas gestionar tu suscripción de la mejor manera posible, HP Instant Ink siempre te enviará un aviso cuando las páginas de tu plan estén próximas a agotarse. De esa manera, tendrás tiempo para decidir qué quieres hacer: seguir imprimiendo hasta gastar tus páginas, comprar packs de páginas adicionales o cambiarte a un plan superior.

Contenido ofrecido por HP.