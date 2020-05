Quieres imprimir tus fotos favoritas, pero te preocupa el gasto en tinta. Si te encuentras en esta situación no te preocupes, con HP Instant Ink puedes olvidarte para siempre del problema de la tinta y del coste que representa imprimir fotos en calidad alta y a todo color.

Los que nos leéis a diario ya sabéis qué es HP Instant Ink, cómo funciona y qué necesitamos para darnos de alta. Cuando terminamos el proceso de alta nos habremos suscrito a un plan que incluye tanto los pedidos automatizados, tarea que corre a cargo de la impresora, como el envío de los cartuchos a domicilio, el reciclaje de los mismos y toda la tinta que necesitemos para imprimir nuestras páginas.

HP Instant Ink no lleva a aparejada ningún tipo de limitación más allá de la cantidad de páginas que tienes disponibles en tu plan. Esto quiere decir que puedes imprimir las páginas como quieras, en color o en blanco y negro, y con la calidad que necesites.

Con HP Instant Ink puedes ahorrar hasta un 70%

Gracias a este sistema de facturación, basado en páginas impresas y no en tinta consumida, puedes olvidarte para siempre los problemas que presenta un entorno de impresión tradicional. ¿Quieres imprimir 50, 100, 300 o 700 fotos a todo color y con calidad alta? Pues adelante, con HP Instant Ink no pagarás de más, el precio de los planes no cambia si consumes más tinta, solo si decides imprimir más páginas de las que incluye tu plan.

Por ejemplo, con el plan de impresión ocasional puedes imprimir 50 fotos por 2,99 euros, mientras que con el plan de impresión profesional podrías imprimir 700 fotos a todo color por 19,99 euros. Para que te hagas una idea del coste por cada foto en el primer caso sería de 0,059 euros, y en el segundo de 0,028 euros. Así de económico es imprimir con HP Instant Ink.

Te recordamos que si tienes cualquier duda puedes resolverla con este eBook gratuito, que recoge todo lo que debes saber sobre HP Instant Ink en once preguntas y once respuestas. No te lo pierdas.