iPhone 14 Pro: ¿doble perforación de pantalla?

Aunque ya nos están llegando rumores de toda la próxima generación de iPhone, parece que el iPhone 14 Pro es el que más interés está suscitando y, por lo tanto, sobre el que más rumores nos están llegando. Y es comprensible, puesto que desde la llegada de la versión Pro, esta versión, y especialmente en su variante Max, se ha convertido en el gran objeto de deseo, llegando incluso a eclipsar parte de la notoriedad de la versión estándar del iPhone, que aún así sigue siendo un tope de gama.

La última novedad al respecto es, no obstante, un tanto sorprendente, y es que supondría un cambio en el diseño que, salvo unos pocos, nadie habría esperado. Según una teoría formulada por EverythingApplePro, Apple podría haber encontrado una exótica solución para eliminar la muesca en el iPhone 14 Pro, un elemento que sabemos que no gusta en absoluto en Cupertino, pero que aún permitiría mantener el sistema de autenticación Face ID, evitando de este modo tener que volver a Touch ID, otra opción que también lleva tiempo sobre la mesa, pero que parece no convencer tanto en la compañía.

Como ya te hemos contado en alguna ocasión, Face ID es un sistema bastante complejo, compuesto no solo por la cámara, también integra otros sensores fundamentales para garantizar el buen funcionamiento del mismo en múltiples circunstancias, además de proporcionar la seguridad necesaria para que no sea posible engañar al sistema con tretas, como mostrarle un imagen impresa del propietario del teléfono. Y entonces, ¿en qué solución han pensado en Cupertino para el iPhone 14 Pro?

Pues según este llamativo rumor, la solución sería eliminar el notch y, para dichos elementos, añadir dos perforaciones en la pantalla del iPhone 14 Pro. ¿Y por qué dos? Pues porque en realidad la tecnología actual sí que permite que parte de los elementos necesarios para Face ID se encuentren bajo la pantalla. Con este formato, solo parte de los componentes del sistema asomarían por dichas perforaciones, situadas en la parte superior de la pantalla, y el resto serían ocultados bajo la misma.

Esta sería, no obstante, una solución temporal. Se sabe que hace ya tiempo Apple está haciendo pruebas para poder situar la cámara frontal bajo la pantalla, y lo más probable es que, si se confirma este rumor, pues recordemos que estamos hablando de un rumor, también esté realizando pruebas para poder enmascarar tras la pantalla el resto de componentes que, a día de hoy, todavía no se pueden emplazar ahí y, al tiempo, ofrecer el nivel de seguridad actual. Así, el iPhone 14 Pro marcaría el inicio de la transición de la actual muesca, hasta un futuro modelo en el que ya podamos disfrutar da Face ID sin muescas ni agujeros en pantalla.

Personalmente, debo decir que estéticamente me desconcierta bastante. Es cierto que la dos perforaciones «roban» menos espacio de la pantalla que la muesca, pero por otra parte, el notch parece un elemento más integrado en el diseño del teléfono que esos dos agujeros asimétricos en medio de la pantalla. Me cuesta un poco imaginarme que Apple plante dos agujeros en medio de la pantalla del iPhone 14 Pro… salvo que, en realidad, también me habría costado imaginar que Apple pondría una muesca en la parte superior de la pantalla, y sin embargo así estamos.

Imágenes: EverythingApplePro