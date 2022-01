El iPhone 14 traerá importantes mejoras a nivel de hardware

El iPhone 14 es uno de los smartphones más deseados, y también el centro de numerosos rumores, informes y filtraciones. Esos informes suelen ser, normalmente, estudios que realizan inversores y analistas de renombre con el objetivo de ofrecer, de manera general, una visión del posible impacto que podría tener lo nuevo de Apple.

Si te preguntas por qué es tan importante, la respuesta es simple, porque el iPhone es la «gallina de los huevos de oro» del gigante de la manzana, ya que de él dependen buena parte de los ingresos de la compañía, y también buena parte de su unidad de negocio de servicios.

En caso de que Apple fracasara con el iPhone 14, sus ingresos se verían seriamente afectados, y el valor de sus acciones podría sufrir un auténtico terremoto. Por contra, si este terminal acaba siendo todo un éxito, sucedería precisamente todo lo contrario, y el valor de sus acciones experimentaría un salto considerable. Estas son las claves por las que dicho smartphone interesa tanto a los analistas, y a los inversores.

Volviendo al iPhone 14, un nuevo informe realizado por Jeff Pu y Haitong International Securities nos ha permitido arrojar un poco de luz sobre las posibles especificaciones que tendría ese nuevo smartphone, no solo en su versión estándar, sino también en las otras tres variantes que llegarán al mercado, y que se dividen de la siguiente manera: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14: Nuevo diseño, más RAM, 120 Hz y más capacidad de almacenamiento

Esas son las claves más importantes que tenemos claras hasta ahora. Según el informe al que hemos hecho referencia, los iPhone 14 y iPhone 14 Max tendrán 6 GB de memoria RAM, lo que supondría un aumento de 2 GB de memoria RAM frente a la generación anterior. Por contra, los modelos Pro y Pro Max se mantendrían en 6 GB de RAM, como la generación actual.

¿Por qué mantendría Apple los 6 GB en los modelos Pro y Pro Max? Según el informe, por una cuestión de suministro, es decir, por la escasez de chips que vive el sector y que afecta a una amplia variedad de niveles, incluido el de la memoria DRAM.

Otra novedad importante la tenemos en la democratización de los 120 Hz. En la generación actual, solo los iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max cuentan con un panel con dicha tasa de refresco, algo que, en teoría, no se repetirá con los iPhone 14, ya que todos los modelos y variantes contarán con dicha tasa de refresco. Es importante que esto no quiere decir que no vayan a existir diferencias importantes entre las pantallas de los cuatro modelos que lanzará Apple, pero estas estarán limitadas, en principio, a la resolución y al tamaño del panel.

En cuanto al almacenamiento, tenemos datos que, la verdad, no terminan de cuadrarme del todo. Pu asegura que el iPhone 14, y su versión Max, tendrán 64 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base, y que los modelos Pro y Pro Max saltarán a los 256 GB en su versión base. Francamente, me parece una diferencia demasiado grande, y por ello no le termino de dar demasiada credibilidad. Veo mucho más factible una configuración base de 128 GB y 256 GB en esos modelos.

Aunque nada de lo que hemos dicho tiene confirmación oficial, está claro que Apple tiene la obligación de dar un salto importante con el iPhone 14, especialmente tras lo que hizo con el iPhone 13, un smartphone totalmente continuista que se reveló, desde el principio, como una evolución menor del iPhone 12, tanto a nivel de hardware como de diseño. Su presentación se producirá en septiembre de este año, y estará equipado con un SoC Apple A16, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

En este sentido, quiero terminar con una información importante que he visto mientras escribía este artículo, y es que Apple ya tiene terminado el diseño del SoC A16, y al parecer habría pagado una gran cantidad de dinero, más de lo inicialmente previsto para asegurarse una producción de hasta 150.000 obleas en TSMC. Esto elevaría el coste de fabricación del iPhone 14, y podría acabar al precio de venta del terminal, que sería superior al del iPhone 13.

Imagen de portada: EverythingApplePro E A P.