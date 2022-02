La VPN de Google One llega finalmente a iOS

Aunque al hablar de Google One, lo primero en lo que pensamos siempre es en el servicio de almacenamiento en la nube de Google, en realidad en el servicio se incluyen también otras funciones, que van desde créditos para emplear en Google Play hasta funciones de edición avanzada para las fotografías que almacenas en la nube. Y sin duda, una función estrella es la VPN que se incluye en las versiones premium del servicio.

Por si no conoces bien la organización de los planes de Google One, debes saber que los de 200 gigabytes e inferiores se consideran estándar, y el salto a los premium se da a partir del que incluye dos terabytes. Así, si eres usuario de uno de estos planes y no lo sabías, debes saber que tienes acceso a este servicio, si bien de momento su alcance es limitado, puesto que por ahora solo está disponible para Android a través de la app de Google One para su sistema operativo.

No obstante, Google lleva tiempo afirmando que sus planes son llevar el servicio a otros sistemas operativos, más concretamente Windows, macOS e iOS. Y según podemos leer en en el blog de Google, parece que los usuarios de iOS serán los primeros, fuera del ecosistema de Android, que podrán empezar a utilizar el servicio de VPN incluido en Google One.

Hay dos particularidades, una positiva y otra negativa, que podemos destacar de la VPN de Google One. La primera es que, al igual que ocurre con el almacenamiento contratado en el plan, el uso de la VPN también se puede compartir con el grupo familiar definido en Google. Además, según afirma la compañía «tu tráfico de red nunca se registra y tu IP no se asocia a tu actividad«. La parte negativa, por otra parte, es que a diferencia de otros servicios de VPN, el incluido en Google One no se puede emplear para acceder a contenido bloqueado en tu ubicación.

Sea como fuere, añadir el servicio de VPN a Google One fue un movimiento bastante inteligente por parte de la compañía. Cada día podemos encontrar más servicios de almacenamiento online, por lo que para competir resulta fundamental ofrecer extras sobre el mismo, que hagan que la oferta pueda resultar más interesante para sus potenciales usuarios. Ahora bien, claro, es importante que Google pise el acelerador en lo referido a llevar su servicio de VPN al resto de sistemas operativos, para que la oferta resulte más interesante para los usuarios.