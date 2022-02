Los Chromebook contarán con función de hibernación

Poco a poco, desde su lanzamiento, los Chromebook han ido sabiendo ganarse una creciente cuota de usuarios. El gran acierto fue, en su momento, dirigirlos especialmente (aunque no en exclusiva, como puedes comprobar aquí) al sector educativo, un campo en el que su precio, especialmente asequible, sumado a su orientación al trabajo en la nube, hace que sean una excelente opción en este sentido.

También son muy prácticos en entornos de movilidad, en los que contar con un portátil ligero y con bastante autonomía son factores clave. Y es en este último punto en el que Google parece pretender reforzar todavía más la eficiencia de los Chromebook, pues según podemos leer en 9to5Google, Google está trabajando para añadir a los Chromebook un modo de hibernación, que permitiría alargar más la autonomía que proporciona cada carga de la batería.

Actualmente los Chromebook cuentan con el modo suspendido, similar al que podemos encontrar en Windows, y que al activarse desactiva todos los componentes del sistema salvo la memoria RAM, en la que se mantienen todos los elementos que estaban cargados al suspenderse. De este modo, cuando el Chromebook sale del modo suspendido, la reanudación de la actividad es prácticamente instantánea, pues todo se mantiene exactamente en el estado en el que estaba inicialmente.

La hibernación, por su parte, reduce todavía más el consumo, puesto que el contenido de la memoria RAM es volcado al soporte de almacenamiento que emplee el sistema (disco duro, SSD, etcétera). De este modo, se elimina también el consumo de energía que supone, en el modo suspendido, el mantener la memoria RAM activa para que no se pierda su contenido. Al «despertar» al Chromebook del modo de hibernación, se vuelve a cargar en memoria el contenido que se volcó al soporte de almacenamiento principal del sistema y, tras hacerlo, se reanuda la actividad del modo normal.

Resulta curioso que Google recupere el modo de hibernación para los Chromebook, y es que hace ya algunos años que Microsoft decidió «eliminarlo» de Windows 10. Y lo entrecomillo porque, en realidad, sigue existiendo, pero es necesario realizar un ajuste de configuración para que se vuelva a mostrar en el menú. Y, al menos en mi caso, tras probarlo durante un tiempo me he encontrado con algún que otro problema, por lo que no lo recomiendo en absoluto.

No obstante, cabe entender que si Google pretende traer este modo a los Chromebook, no solo será una decisión ya estudiada, sino que también podemos contar con que su implementación será óptima y que, por lo tanto, realmente se traducirá en un ahorro de energía, especialmente en aquellos equipos que pasan bastante tiempo suspendidos y, por lo tanto, consumiendo energía para mantener el contenido de la RAM activo en la misma.