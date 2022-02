Netflix añade una sencilla función muy, muy esperada

Un elemento clave para los servicios como Netflix es su interfaz de usuario. O, para ser más exactos, sus interfaces, pues en realidad son accesibles desde una gran cantidad de dispositivos y sistemas operativos distintos, con distintos sistemas de control que van desde la pantalla táctil de un smartphone hasta el mando a distancia de un smartTV. Y el objetivo, que no es tan sencillo como pudiera parecer es ofrecer, a la vez, una interfaz que se adapte bien a cada contexto, pero que al tiempo resulte claramente reconocible en cada uno de ellos.

Esto, claro, al mismo tiempo que pulen las funciones ya existentes e intentan añadir otras nuevas que puedan resultar más interesantes para los usuarios. El problema, eso sí, es que a veces es tanto lo que hay que probar, que los periodos de prueba o en los que el alcance de una función es limitado se pueden prolongar mucho, muchísimo más de lo inicialmente previsto. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, como te contamos a continuación.

¿Recuerdas que hace alrededor de año y medio te hablamos de que Netflix estaba empezando a probar una función, por la que los usuarios podrían eliminar contenido del apartado «Seguir viendo»? Pues por increíble que parezca, hasta ahora esa función solo ha estado disponible para algunos usuarios y en determinados dispositivos. No ha sido hasta ahora que la propia Netflix ha anunciado, en su blog oficial, que la función para eliminar contenido de la lista «Ver después» ya está disponible para todos los usuarios y en todas las interfaces de acceso al servicio.

Hasta ahora la función no había llegado a muchos usuarios que acceden a Netflix desde sus televisores inteligentes, o dispositivos conectados a sus teles para ddotarlas de nuevas funciones, como los Amazon Fire TV Stick o el Apple TV. Con esta actualización general, que no obstante es posible que algunos usuarios todavía tarden unos días en tener disponible, los usuarios que tienen preferencia por este sistema de acceso ya no tendrán que recurrir al PC para hacer limpieza de su lista de contenidos pendientes.

Aunque por norma general esta lista resulta muy práctica, prácticamente todo el mundo se ha encontrado en alguna ocasión en la situación de haber empezado a ver algún contenido que no le haya gustado, dejarlo sin terminar y, por estos recordatorios, tenerlo pendiente en dicha lista durante mucho tiempo. Poder quitar contenidos de dicha lista es algo tan, tan básico, que reconozco que me sorprende los años que ha tardado Netflix en añadir esta función. Pero bueno, al fin está aquí, ¿más vale tarde que nunca? En este caso pienso que sí.