Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y siguiendo el habitual ritmo de los valles y montañas, Vikingos: Valhalla es lo más destacado en una semana por lo general floja, pero con sus excepciones, faltaría más.

Netflix

Increíble pero cierto, Netflix toca techo por segunda vez en lo que llevamos de años. Cosas de la churrería. Pero he aquí Vikingos: Valhalla… aunque Netflix es Netflix y no se reduce solo a eso. De hecho, esta semana hay un par de lanzamientos que pueden interesar por estos lares, como es el documental 11M que recoge el mayor atentado terrorista sufrido en España, o la serie catalana Merlí. Sapere aude*, que se deja acoger por la gran N del VOD.

Pocas presentaciones necesita Vikingos: Valhalla, un spin-off de la popular serie de MGM cuya sexta y última temporada vio la luz hace poco más de un año. Si te interesa ver Vikingos, la tienes completa en Netflix, pero también en HBO Max. Ahora bien, no necesitas ver la serie original para disfrutar de Vikingos: Valhalla, que a pesar de funcionar a modo de secuela, lo hace con un salto temporal tan importante que si de algo se ha aprovechado la plataforma, es del tirón de la previa… Y eso que Netflix ya tenía una serie de vikingos la mar de apañada como es The Last Kingdom. Pero… Cosas de la churrería, cabe repetir; y con respecto a lo que cabe esperar de Vikingos: Valhalla, lo ya visto, pero más espectacular y dinámico.



11M . «Supervivientes y expertos analizan el atentado terrorista de Madrid del 11 de marzo de 2004, desde la crisis política que desencadenó hasta la búsqueda de los culpables»

. «Supervivientes y expertos analizan el atentado terrorista de Madrid del 11 de marzo de 2004, desde la crisis política que desencadenó hasta la búsqueda de los culpables» Bubba Wallace: Un piloto de raza (T1). «Esta docuserie sigue a Bubba Wallace, el único piloto negro de la Copa NASCAR en la actualidad, mientras usa su voz y su talento para cambiar este deporte.»

(T1). «Esta docuserie sigue a Bubba Wallace, el único piloto negro de la Copa NASCAR en la actualidad, mientras usa su voz y su talento para cambiar este deporte.» De vuelta a los 15 (T1). «La treintañera Anita, descontenta con su vida, descubre por accidente una forma de viajar en el tiempo a cuando tenía 15 años. ¿Podrá reescribir su propia historia?»

(T1). «La treintañera Anita, descontenta con su vida, descubre por accidente una forma de viajar en el tiempo a cuando tenía 15 años. ¿Podrá reescribir su propia historia?» El gato caco . «En estos alocados dibujos animados interactivos es necesario responder a una serie de preguntas para que el gato Rowdy eluda al perro Peanut y robe unos valiosos cuadros.»

. «En estos alocados dibujos animados interactivos es necesario responder a una serie de preguntas para que el gato Rowdy eluda al perro Peanut y robe unos valiosos cuadros.» El juego de la fama (T1). «Cuando la actriz más famosa de la India desaparece, su búsqueda revela grietas en su aparentemente perfectas vida y familia… y saca a la luz verdades dolorosas.»

(T1). «Cuando la actriz más famosa de la India desaparece, su búsqueda revela grietas en su aparentemente perfectas vida y familia… y saca a la luz verdades dolorosas.» El regreso a casa de Madea . «¡Aleluya! Madea ha vuelto… y no está dispuesta a aguantar ni una sola tontería cuando un drama familiar estalla durante la fiesta de graduación de su bisnieto.»

. «¡Aleluya! Madea ha vuelto… y no está dispuesta a aguantar ni una sola tontería cuando un drama familiar estalla durante la fiesta de graduación de su bisnieto.» Merlí. Sapere aude (T1). «Pol se matricula en la universidad para estudiar Filosofía y allí se siente motivado por nuevos amigos y una profesora con mucha personalidad.»

(T1). «Pol se matricula en la universidad para estudiar Filosofía y allí se siente motivado por nuevos amigos y una profesora con mucha personalidad.» Ovni . «Cuando la música en ciernes y estudiante Deniz pierde la cabeza por un rudo piloto de motos, la tragedia y la oposición de su familia dificultan su camino hacia el amor.»

. «Cuando la música en ciernes y estudiante Deniz pierde la cabeza por un rudo piloto de motos, la tragedia y la oposición de su familia dificultan su camino hacia el amor.» Sin respiro . «Después de hacer lo indecible para encubrir un accidente, un policía corrupto pierde el control de su vida cuando empieza a recibir amenazas de un misterioso testigo.»

. «Después de hacer lo indecible para encubrir un accidente, un policía corrupto pierde el control de su vida cuando empieza a recibir amenazas de un misterioso testigo.» Tribunal de menores (T1). «Una dura jueza compagina su aversión a los criminales juveniles con sus sólidas convicciones jurídicas mientras aborda casos complejos en el tribunal de menores.»

(T1). «Una dura jueza compagina su aversión a los criminales juveniles con sus sólidas convicciones jurídicas mientras aborda casos complejos en el tribunal de menores.» Videoclips del mundo de Karma (T1). «Un viaje al mundo musical de Karma, que agarra el micrófono (y suelta sus rizos) en estos vídeos divertidos y molones cargados de rimas y el poder de la positividad.»

Amazon Prime Video

Continuamos con Amazon Prime Video, que también llega con unos cuantos lanzamientos propios y ajenos, de mayor y menos interés.

Operación Marea negra, por ejemplo, está dando bastante de que hablar aquí en España -es una producción española- por el tema que trata, basado en una historia real sobre un submarino que usaban los narcos para distribuir droga. Una locura con aroma gallego.

Y de segundo, otra serie, esta de carácter documental en torno al viaje espacial que se dio a costa de Jeff Bezos el mismísimo William Shatner, el eterno Capitán Kirk de la USS Enterprise, del que ya dimos cuenta hace unos meses.

La Patrulla Canina: La Película . «La Patrulla Canina está en racha… ¡en su primera aventura en la gran pantalla! Con la ayuda de un nuevo cachorro, Liberty, la Patrulla Canina lucha por salvar Ciudad Aventura de su rival, Humdinger.»

. «La Patrulla Canina está en racha… ¡en su primera aventura en la gran pantalla! Con la ayuda de un nuevo cachorro, Liberty, la Patrulla Canina lucha por salvar Ciudad Aventura de su rival, Humdinger.» Oscura verdad. «Lucy y Adrian llevan tiempo intentando tener un hijo. Deciden buscar la ayuda del doctor Hindle y por inseminación artificial, Lucy queda embarazada de trillizos, pero el doctor les informa que un embarazo de estas características puede poner en riesgo la salud tanto de los niños como de la madre, por lo que deben decidir…»

«Lucy y Adrian llevan tiempo intentando tener un hijo. Deciden buscar la ayuda del doctor Hindle y por inseminación artificial, Lucy queda embarazada de trillizos, pero el doctor les informa que un embarazo de estas características puede poner en riesgo la salud tanto de los niños como de la madre, por lo que deben decidir…» Una noche a tope. «Noah se ha convertido en padre hace poco, pero aún no se ha adaptado a su nuevo papel. Cuando su novia Marie pasa una noche fuera de la ciudad, Noah tiene la oportunidad de demostrarle que puede cuidar del bebé él solo. Pero no cuenta con Baumi, su amigo rebelde. ¿Qué puede ir mal?»

Entra en catálogo:

Dora y la ciudad perdida

Géminis

La caza

La fotografía

Disney+

Ojo también con lo que trae consigo Disney+, que no es solo para los más pequeños de la casa, aunque para todos hay un poco

The King’s Man: La Primera Misión no es una película original de Disney+, pero sí una exclusividad que se apunta la plataforma unos meses después de su estreno en cines. Es la tercera entrega de la franquicia ‘Kingsman’, pero a modo de precuela. Con todo, es también la peor considerada de todas.



En la tormenta . Darby Thorne, una joven que va a una emergencia familiar, queda atrapada en una ventisca y se refugia en un área de descanso de la autopista con unos desconocidos. Cuando encuentra a una chica secuestrada en una furgoneta, se ve en una aterradora lucha a vida o muerte para descubrir quién es el secuestrador.

. Darby Thorne, una joven que va a una emergencia familiar, queda atrapada en una ventisca y se refugia en un área de descanso de la autopista con unos desconocidos. Cuando encuentra a una chica secuestrada en una furgoneta, se ve en una aterradora lucha a vida o muerte para descubrir quién es el secuestrador. Los Proud: más ruidosos y orgullosos (T1). » Continuación de la aclamada serie ‘Los Proud’, esta sigue las aventuras y desventursa de Penny Proud, ahora con 14 años, y su familia, mientras avanzan por la vida moderna con humor y sentimiento.»

(T1). » Continuación de la aclamada serie ‘Los Proud’, esta sigue las aventuras y desventursa de Penny Proud, ahora con 14 años, y su familia, mientras avanzan por la vida moderna con humor y sentimiento.» Weekend Family (T1). «Todos los fines de semana, Fred se ocupa de sus hijas Clara (15 años), Victoire (12 años) y Romy (9 años). Cada una de ellas es hija de una madre distinta, con la que vive entre semana.»

Entra en catálogo:

Atlas of Cursed Places

City of Angels. City of Death

Club Houdini: El misterio del cofre de las tres llaves (T1-T3)

El sexto sentido

High Strung

Los leopardos salvajes de la India

Quantico (T1-T3)

Rebote

Todo por el juego (T1-T2)

HBO Max

Por último esta semana está la oferta de HBO Max, que llega con varias cosas de las cuales no destacamos nada en particular, aunque la plataforma se ha hecho con All American: Homecoming, una suerte de spin-off de la serie d la que toma el nombre, una drama que… Bueno, y se añade a catálogo la última de Clint Eastwood, por si apetece.

All American: Homecoming (T1). «Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte universitario y lidian con lo bueno, lo malo y lo sexy de ser un joven adulto en una prestigiosa universidad históricamente negra.»

(T1). «Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte universitario y lidian con lo bueno, lo malo y lo sexy de ser un joven adulto en una prestigiosa universidad históricamente negra.» Drew Michael: Red Blue Green . «En este divertido monólogo, Drew Michael expone sus problemas con las relaciones, las redes sociales y habla de la comedia como terapia.»

. «En este divertido monólogo, Drew Michael expone sus problemas con las relaciones, las redes sociales y habla de la comedia como terapia.» Frederick Douglass: In Five Speeches . «El documental analiza la vida de Douglass, desde la esclavitud en la que nació hasta su libertad como orador y escritor abolicionista.»

. «El documental analiza la vida de Douglass, desde la esclavitud en la que nació hasta su libertad como orador y escritor abolicionista.» Painting with John (T2). «Parte tutorial meditativo, parte charla junto a la chimenea, cada episodio de esta serie presenta al artista John Lurie sentado en su mesa de trabajo, donde perfecciona sus intrincadas técnicas de acuarela y comparte sus reflexiones sobre lo que ha aprendido.»

Entra en catálogo: