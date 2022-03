WhoCrashed 7 ya es 100% compatible con Windows 11

WhoCrashed es una de esas utilidades que, en su definición, diseño y funcionamiento, resultan de lo más sencillo, pero que sin embargo, cuando las necesitamos, proporcionan una enorme ayuda. En mi opinión, desde hace ya bastante tiempo, este es uno de esos programas que no pueden faltar nunca en la caja de herramientas con la que contamos para el cuidado de nuestro PC, ya sea de manera preventiva como para identificar problemas y buscar soluciones.

Así, desde la llegada de Windows 11 en octubre del año pasado, hemos estado esperando una actualización que lo adaptara al nuevo sistema operativo de Microsoft. Y la buena noticia es que, como podemos leer en su página web, la espera ha concluido con WhoCrashed 7, que ya es totalmente compatible con Windows 11, por lo que ya podremos emplearlo para realizar comprobaciones sobre los últimos incidentes experimentados por nuestro PC.

Si no conoces WhoCrashed debes saber que se trata de una aplicación que, tras una pantalla azul de la muerte, un reinicio inesperado o un cuelgue que nos obligue a reiniciar forzosamente el PC, analiza los archivos que Windows genera de manera automática en respuesta al incidente y, una vez que ha revisado su contenido, intenta detectar la causa del incidente, así como proponer al usuario una solución a dicho problema, para evitar que esta circunstancia se repita.

Así, WhoCrashed puede ser visto como una especie de traductor Windows <–> Humano, que además de saber en qué lugares buscar la información que puede ser relevante en estos casos, también se encargará de convertir lo que para muchos es un galimatías en información clara y comprensible. Además, para facilitar más la solución de los posibles problemas detectados, también cuenta con un apartado en el que ofrece accesos directos a los apartados de configuración de Windows que pueden estar más relacionados con la incidencia y que son, por lo tanto, en los que tendrás que llevar a cabo los pasos que te indique el software.

La compatibilidad de WhoCrashed con Windows 11 no debe ser interpretada, eso sí, en términos de que los usuarios de Windows 10 deban ir olvidándose de esta herramienta, ya que WhoCrashed 7 también es totalmente compatible con Windows 10, algo de lo que puedo dar fe personalmente, pues acabo de comprobarlo justo antes de empezar a escribir esta noticia.

Tanto si has tenido algún incidente de manera reciente, como si no es así pero te gusta contar con las herramientas que pueden ser necesarias ante los mismos, debes saber que la versión estándar de WhoCrashed es gratuita para uso no comercial. También hay una versión pro, esta de pago, que además de permitir su uso fuera del ámbito personal, también proporciona un mayor volumen de información, y ofrece un mayor control sobre los archivos de salida generados tras los incidentes.

No obstante, si todavía no conoces el programa, mi recomendación personal es que empieces por la versión gratuita, puesto que ofrece todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría. Y, solo cuando la hayas probado, y si echas de menos esas funciones extra, des el salto al a versión Pro.