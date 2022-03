Que ha Gabe Newell, padre de Valve y Steam, no le convence nada el ecosistema de criptomonedas, NFT, mineros y demás no es algo que nos pueda pillar por sorpresa, pues en realidad viene de largo. Hace ya mucho tiempo que Steam persigue y expulsa todos los títulos que, sin informar de ello a sus usuarios, dedican recursos del PC para la minería de «criptos». Ante cualquier indicio de que un juego enmascara un minero, sus días en la plataforma están contados.

Pero no queda ahí la cosa. Como ya te contamos hace unos meses, la tienda de juegos dirigida por Gabe Newell dio un paso más allá, y decidió expulsar todos los juegos con criptomonedas o NFT de su catálogo. Desde entonces Steam es territorio vedado para este tipo de títulos, en un movimiento que en su momento parecía ir contracorriente de la industria, pues 2021 fue el año elegido por muchas desarrolladoras y distribuidoras para plantearse la inclusión de tokens no fungibles en sus títulos. Un movimiento que, como ya recordamos al hablar de los fraudes relacionados con los NFT, tuvo una acogida bastante negativa por parte de los jugadores.

Aún así, pese a que la opinión negativa sobre el aterrizaje de criptomonedas y NFT en los juegos es generalizada, existe una considerable comunidad de usuarios que no la comparten, y que en su momento acusaron a Gabe Newell de actuar con oscuras intenciones al tomar esta decisión. La crítica más común que he escuchado es que la preocupación de Valve y Steam era la de perder el control sobre las transacciones económicas que se llevan a cabo a través de los juegos. Personalmente me parece un argumento poco sólido, pero aún así entiendo las dudas.

La polémica se intensificó aún más cuando, tras la decisión de Gabe Newell, Epic Games Store anunció que, a diferencia de Steam, su principal rival en el sector de las tiendas digitales de juegos, ellos sí que estaban abiertos a este tipo de títulos. Cuesta poco, muy poco, imaginar a Tim Sweeney pensando en esta acción como un movimiento maestro contra Gabe Newell, que además sumaría puntos a su imagen de defensor de las plataformas abiertas, en el contexto del juicio de Epic Games contra Apple.

Ahora, quizá con algo de retraso pero con argumentos muy sólidos, en una entrevista concedida a PC Gamer, Gave Newell ha explicado las razones por las que Valve decidió dejar de aceptar pagos en Bitcoin y, posteriormente, expulsar de Steam los juegos con criptomonedas y NFT. Y sí, en plural, puesto que tras la decisión encontramos no una, sino varias razones.

Fraude : La primera es el alto volumen de fraude asociado a criptomonedas y NFT. Afirma Gabe Newell en la entrevista que cuando Steam abrió la puerta a los pagos en criptomonedas, allá por 2016 (los retiró poco más de un año después, en 2017) aproximadamente el 50% de las operaciones relacionadas con las mismas eran fraudulentas.

: La primera es el alto volumen de fraude asociado a criptomonedas y NFT. Afirma Gabe Newell en la entrevista que cuando Steam abrió la puerta a los pagos en criptomonedas, allá por 2016 (los retiró poco más de un año después, en 2017) aproximadamente el 50% de las operaciones relacionadas con las mismas eran fraudulentas. Fluctuaciones de las cotizaciones : cualquier persona que siga con un mínimo de atención las cotizaciones del mundo blockchain sabrá que oscilan constantemente, Esto, a la hora de integrarlas en un sistema de pagos que pretende ser estable en lo referido a los precios es, en sus propias palabras, «una completa pesadilla«.

: cualquier persona que siga con un mínimo de atención las cotizaciones del mundo blockchain sabrá que oscilan constantemente, Esto, a la hora de integrarlas en un sistema de pagos que pretende ser estable en lo referido a los precios es, en sus propias palabras, «una completa pesadilla«. Comisiones: otro aspecto clave para Gabe Newell son las altas comisiones que deben pagarse para realizar muchas operaciones con criptomonedas, entre ellas la compra y venta de NFT. Cuando Steam dejó de aceptar pagos en Bitcoin, algunas comisiones podían alcanzar los 20 dólares, algo descabellado si tenemos en cuenta el precio de los juegos.

Más aún, y en una visión mucho más amplia de la tecnología de las cadenas de bloques, Gave Newell plantea que sus posibilidades son muy, muy interesantes, pero en su opinión, los usos que se le están dando hasta el momento no están alineados con dichas posibilidades de crear algo verdaderamente útil. Y visto el actual modelo de muchas iniciativas, personalmente no puedo estar más de acuerdo con dicha afirmación.