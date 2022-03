Nokia trae de vuelta los teléfonos con baterías extraíbles y Android Go

Tras sus presentaciones del CES, y provechando ahora el marco de la MWC 2022, Nokia ha matizado su fuerte hincapié en reforzar su presencia en la gama baja de entrada de los teléfonos inteligentes, actualizando su serie C con los nuevos Nokia C2 de 2ª edición, Nokia C21 y C21 Plus, presentados con Android Go y unos precios que comienzan desde la ridícula cifra de apenas 79 euros.

Especificaciones Nokia C Series

Nokia C2 (2ª edición) Nokia C21 Nokia C21 Plus Sistema operativo Android 11 Go Android 11 Go Android 11 Go Pantalla LCD de 5,7 pulgadas LCD de 6,5 pulgadas LCD de 6,5 pulgadas Resolución 480 x 960 píxeles 720 x 1600 píxeles 720 x 1600 píxeles Procesador 4 núcleos sin nombre a 1,5 GHz Unisoc SC9863a Unisoc SC9863a Memoria 2 GB de RAM 3 GB de RAM 3 o 4 GB de RAM Almacenamiento 32 GB de almacenamiento 32 GB de almacenamiento 64 GB de almacenamiento Cámara frontal 2 MP 8 MP 13 MP + 2MP profundidad Cámara trasera 5MP 5MP 5MP Conectividad LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 5, Micro-USB (USB 2.0), jack 3,5 mm, FM LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Micro-USB (USB 2.0), jack 3,5 mm, FM, huella digital LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Micro-USB (USB 2.0), jack 3,5 mm, FM, huella digital Batería 2.400 mAh con batería extraíble 3.000 mAh 4.000 mAh Dimensiones 154 x 75,9 x 9,55 mm 170 x 77,9 x 8,8 mm 165 x 75,9 x 8,55 mm Peso 180 gramos 195 gramos 191 gramos Precio 79 euros 99 euros 119 euros

Así pues, parce que Nokia ha orientado sus teléfonos más hacia dispositivos secundarios o de trabajo más que como terminales de entrada. Y es que bien está claro que se trata de unos dispositivos básicos, nos encontramos con tres modelos equipados con Android 11 Edición Go combinados con procesadores bastante modestos y opciones de memoria limitadas. Sin embargo, cabe destacar que actualmente no hay planes para nuevas actualizaciones del sistema operativo, centrándose solo actualizaciones de seguridad trimestrales durante los próximos dos años.

Aunque esto no quita para que encontremos algunas características interesantes cada vez más perdidas entre los nuevos terminales, como la presencia de un receptor de radio FM inalámbrico, un conector de auriculares jack de 3,5 milímetros, e incluso la capacidad de extraer e intercambiar la batería.