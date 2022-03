HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio. Los que nos leéis a diario ya estáis al tanto de cómo funciona, y sabéis que este ofrece diferentes planes para cubrir, de forma óptima, las necesidades de diferentes perfiles de usuario, pero hay algunos detalles importantes de este servicio que no se aprecian si nos quedamos en la superficie.

Por eso, hemos querido compartir con vosotros este artículo, donde os vamos a contar tres pequeños «secretos» sobre HP Instant Ink que son bastante curiosos y que, además, están pensados para haceros la vida más fácil. Como siempre, si os surge cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Sin más, empezamos.

Los cartuchos de HP Instant Ink son más grandes que los cartuchos normales

De hecho esta es una de las cosas que más suele impactar a los usuarios cuando reciben su primer pack de cartuchos. Recuerdo que una amiga que empezó a utilizar este servicio por recomendación mía me escribió un mensaje cuando recibió su primer pack de cartuchos porque creía, debido a la diferencia de tamaño, que le habían enviado cartuchos equivocados, y que no eran compatibles con su impresora.

Tuve que explicarle qué era lo que estaba ocurriendo, y por qué HP Instant Ink le había mandado unos cartuchos tan grandes. La razón principal es muy sencilla, los cartuchos son más grandes porque contienen una mayor cantidad de tinta, y gracias a ello:

Es posible imprimir más páginas por cartucho.

Al imprimir más páginas por cartucho, tardarás más tiempo en agotarlos.

Esto supone una mayor comodidad para ti, que tendrás que hacer menos sustituciones de cartuchos.

También es bueno para el planeta, ya que reduce la cantidad de cartuchos que hay que fabricar para imprimir una cantidad determinada de páginas, minimizando con ello el consumo de recursos y los envíos que se realizan.

Los cartuchos que utiliza HP Instant Ink son más grandes, pero son totalmente compatibles con tu impresora, así que no te preocupes.

Puedes cambiarte a un plan superior con efectos instantáneos

Ya sabes que, con HP Instant Ink, no asumes ningún compromiso, puedes cambiarte de plan en cualquier momento, tanto hacia arriba como hacia abajo. Con este modelo de funcionamiento, este servicio logra algo muy importante para cualquier usuario: ofrecer un alto grado de flexibilidad y de versatilidad, y adaptarse sin problema a las necesidades de casi cualquier perfil de usuario.

Si tuvieras que aceptar el compromiso de mantenerte en un plan fijo durante un periodo de tiempo determinado, acabarías teniendo problemas si tus necesidades cambian de forma notable con relativa frecuencia. Piensa, por ejemplo, qué ocurriría si te dieras de alta en el plan de 50 páginas al mes, pero tus necesidades de impresión se disparasen y no pudieras cambiarte de plan. Tendrías que consumir muchos packs de páginas adicionales, y esto al final no sería bueno para ti.

Con HP Instant Ink no tienes ese problema, puedes cambiarte de plan cuando quieras, y tantas veces como quieras, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero esto no es todo, si decides cambiarte de plan hacia arriba podrás hacer que este cambio tenga efectos inmediatos. Esto quiere decir que no tendrás que esperar al mes que viene para que el nuevo plan entre en vigor.

Poder cambiarte de plan con efectos instantáneos es especialmente útil, ya que si te encuentras con un pico de trabajo grande podrás hacerle frente de la manera más eficiente posible, y manteniendo unos costes de impresión muy bajos, gracias a HP Instant Ink. Siguiendo con el ejemplo anterior, podrías cambiarte al instante a un plan superior y ampliar tus páginas disponibles sin tener que recurrir a los packs de páginas adicionales.

Con HP Instant Ink imprimir en color te costará lo mismo que imprimir en blanco y negro

Es una de las ventajas más importantes que ofrece HP Instant Ink. Este servicio hace que el problema de la tinta desaparezca por completo, no solo en todo lo relacionado con el control de los niveles de tinta y la adquisición de nuevos cartuchos, tareas que correrán a cargo de tu impresora y de HP, sino que además tampoco tendrás que preocuparte por el consumo de tinta. Podrás imprimir como quieras, sin pagar de más por ello.

Para entenderlo mejor, basta con un sencillo ejemplo. Si imprimes una página en color utilizando cartuchos tradicionales, consumirás mucha tinta y esa impresión habrá tenido un coste muy elevado. Con HP Instant Ink, el consumo de tinta no cuenta. Solo importan las páginas que imprimes, de manera que una página en color, calidad alta y con una alta cobertura cuesta lo mismo que un documento de texto plano en blanco y negro.

Gracias a este modelo de facturación basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida, podrás imprimir todo lo que quieras sin miedo a que la tinta se agote, y sin tener que volver a gastar mucho dinero de golpe para comprar un nuevo pack de cartuchos. Tú solo pagarás tu cuota mensual, y como ya sabes hay planes disponibles desde 0,99 euros.

Imprimir con calidad profesional nunca ha sido tan económico, cómodo y fácil. Recuerda que puedes probar HP Instant Ink sin ningún tipo de compromiso, y que puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Tú tienes el control en todo momento, y puedes darte de baja cuando quieras de forma online, al instante y sin tener que dar explicaciones.

Contenido ofrecido por HP.