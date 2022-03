Corsair K70 RGB PRO, análisis: El valor de la madurez

El Corsair K70 RGB PRO es la continuación de una de las sagas más emblemáticas que podemos encontrar en el catálogo de teclados gaming de Corsair. La primera unidad que tuvimos la oportunidad de analizar nos llegó allá por 2016, y solo dos años después analizamos el Corsair K70 RGB MK.2, una importante renovación del original que introducía mejoras importantes y que apostaba, además, por afinar el diseño de una manera muy acertada.

Hoy, tres años después, por fin tenemos en nuestras manos al heredero del legado de esta importante saga de teclados gaming, el Corsair K70 RGB PRO, un modelo que ya os presentamos el pasado 10 de febrero, pero que tuvo un pequeño retraso en lo que respecta a su disponibilidad en España, y por eso hemos tardado un poco más en poder probarlo.

La verdad es que, en general, ha sido una época un poco complicada para el sector tecnológico, tanto que incluso ha acabado provocando pequeños retrasos en la llegada de algunos de los periféricos más esperados de Corsair. Por fortuna, al final esos retrasos han sido mínimos, y durante los últimos días hemos podido ofreceros los análisis de algunos de los teclados más esperados de Corsair.

Antes de lanzarnos a analizar el Corsair K70 RGB PRO queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad, y por dejarnos trabajar sin prisas y con la libertad de siempre. Dicho esto, vamos al lío. Poneos cómodos que hay muchas cosas que leer.

Corsair K70 RGB PRO: Primer contacto

En términos de diseño, el Corsair K70 RGB PRO representa una evolución clara frente al Corsair K70 RGB MK.2, y se aprecia claramente en numerosos aspectos del teclado:

Las teclas multimedia situadas encima del teclado numérico tienen una integración distinta, con una elevación que hace que la iluminación LED RGB luzca mejor.

con una elevación que hace que la iluminación LED RGB luzca mejor. La rueda de volumen tiene ahora un color negro a juego con el teclado , y la tecla de silencio tiene una terminación plana que encaja mucho mejor con el enfoque minimalista del teclado.

, y la tecla de silencio tiene que encaja mucho mejor con el enfoque minimalista del teclado. En la parte superior central, se ha eliminado por completo la marca «Corsair» y se ha dejado únicamente el logo de la misma, algo que también es un claro refuerzo de esa apuesta por el minimalismo que ha hecho Corsair.

y se ha dejado únicamente el logo de la misma, algo que también es que ha hecho Corsair. El logo de Corsair se integra en un espacio rectangular en color negro brillante , que casa a la perfección con la línea minimalista del teclado, pero logra generar un contraste muy atractivo.

, que casa a la perfección con la línea minimalista del teclado, pero logra generar un contraste muy atractivo. En la parte de la izquierda vemos que las teclas de función especial, situadas en la zona superior, tienen también una terminación plana , como la de silencio.

, como la de silencio. El reposamuñecas también ha cambiado, ahora tiene una terminación uniforme con la marca Corsair en el centro, y tiene un tacto suave. Me parece todo un acierto, ya que será mucho más fácil de limpiar.

Todos esos cambios hacen que el Corsair K70 RGB PRO luzca mucho mejor que su predecesor, y que transmita una sensación de elegancia y de madurez que desde luego no estaba al alcance del modelo anterior. Tal y como esperaba, Corsair ha cambiado el diseño, pero no la calidad de construcción, y esto se deja notar desde el momento en el que tocamos este teclado, tanto por su solidez y calidad de construcción como por las sensaciones que transmite al tacto su frontal de aluminio cepillado.

Las teclas están terminadas en policarbonato, tienen iluminación LED RGB individualizada y totalmente personalizable, y el reposamuñecas utiliza el mismo sistema de sujeción magnética que vimos en su hermano mayor, el Corsair K100 RGB. En la parte trasera del teclado se encuentra el cable que va al PC, y que es extraíble, algo que facilita su transporte. También podemos ver lo que Corsair ha denominado como «interruptor de torneo», que nos permite cambiar al instante a la retroiluminación estática para evitar distracciones, y a evitar activaciones accidentales de macros.

Corsair ha utilizado interruptores mecánicos Cherry MX Red con una vida útil de 100 millones de pulsaciones, lo que representa toda una garantía si hablamos de su vida útil, y como no podía ser de otra forma también ha integrado la tecnología Corsair AXON, que nos permitirá disfrutar de una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz (0,125 milisegundos).

En general, mi primer contacto con el Corsair K70 RGB PRO ha sido muy positivo. Los cambios que ha introducido Corsair me parecen acertados, sobre todo porque ha conseguido mejorar el diseño sin que cambie lo realmente importante, la calidad de construcción. Por lo que respecta a las prestaciones, el Corsair K70 RGB PRO representa un importante avance frente al modelo anterior, gracias a la integración de la tecnología Corsair AXON y al uso de los nuevos interruptores Cherry MX Red, que doblan la vida útil de los anteriores.

Corsair K70 RGB PRO: Especificaciones

Teclado mecánico para gaming de gama alta.

Estructura de aluminio con un frontal de terminación cepillada.

Teclas fabricadas en policarbonato.

Interruptores Cherry MX Red (en el modelo que hemos probado) con un recorrido lineal y una pulsación suave, 45g de fuerza de activación, 2 mm de recorrido de activación y 4 mm de recorrido total. Su vida útil es de 100 millones de pulsaciones.

Cuenta con teclas dedicadas a multimedia, rueda de volumen y teclas de función especial para iluminación, bloqueo y perfiles.

Cable trenzado de tipo USB 3.0 Type-A de 1,82 metros (extraíble).

Sistema de iluminación LED RGB individualizada por tecla y totalmente personalizable.

Tecnología «Full key rollover (NKRO)» que elimina por completo el «ghosting».

Tecnología Corsair AXON, que registra y transmite nuestras acciones a un máximo de 8.000 Hz (0,125 milisegundos).

Integración total en iCUE: podremos crear macros, personalizar la iluminación LED RGB y más opciones.

Reposamuñecas en plástico con sujeción magnética.

8 MB de memoria integrada para grabar macros y perfiles.

Compatible con Windows 10, macOS 10.15, Xbox One y Xbox Series S-X.

Medidas: 444 x 166 x 40 milímetros.

Peso: 1,15 kilogramos.

Precio: 189,99 euros.

Corsair K70 RGB PRO: Nuestra experiencia

Tal y como esperaba, nada más conectar el Corsair K70 RGB PRO este empieza a funcionar sin problema. La iluminación LED RGB se enciende y podemos utilizarlo sin tener que hacer nada más. Esto se traduce en un funcionamiento de tipo «plug and play», aunque obviamente lo ideal, para sacarle el máximo partido, es descargar e instalar el software iCUE.

Con el software iCUE podemos realizar numerosos ajustes, como crear acciones y macros a través de la asignación de teclas, modificar el comportamiento de determinadas combinaciones de teclas, personalizar por completo la iluminación LED RGB, incluyendo tanto los colores como los efectos y la velocidad con la que estos se producen, y también podemos modificar la configuración de aspectos clave del teclado y activar la tecnología Corsair AXON a 8.000 Hz (0,125 milisegundos).

En la galería que encontraréis justo debajo de estas líneas podéis ver las diferentes opciones de configuración del Corsair K70 RGB PRO que encontraremos en iCUE. Os recuerdo que dicha herramienta es totalmente gratuita, y que los ajustes que hagamos a nivel de hardware quedarán grabados en la memoria del teclado, tanto los macros y las acciones como los perfiles de iluminación.

Como os dije en nuestro primer contacto con el Corsair K70 RGB PRO, las sensaciones que transmite este teclado nada más sacarlo de la caja son las propias de un teclado premium. Tanto el diseño como la calidad de construcción confirman que estamos ante un modelo de primer nivel, y su cuidada estética, con ese enfoque minimalista, el detalle en negro brillante de la parte central superior y su frontal en aluminio cepillado dan forma a uno de los teclados más bonitos del momento.

El tacto de las teclas es suave, y las pulsaciones que generan los interruptores Cherry MX Red son rápidas, lineales y tienen una distancia de activación equilibrada, lo que significa que son perfectos tanto para jugar como para trabajar. Esto marca una diferencia muy importante, ya que hace que el Corsair K70 RGB PRO sea un teclado que no se limita a dar lo mejor de sí en juegos, también podremos utilizarlo para trabajar con total comodidad, incluso durante largas sesiones de uso.

Trabajar con el Corsair K70 RGB PRO se traduce en una experiencia muy satisfactoria, ya que disfrutamos en todo momento de una respuesta precisa y sin errores, lo que facilita una escritura fluida, con todo lo que ello supone en lo que a productividad se refiere. Por otra parte, gracias a las teclas multimedia integradas y a la rueda de volumen podemos controlar de forma directa la música que estemos ejecutando en segundo plano, sin interrupciones y con una interrupción mínima.

El tema de las teclas multimedia dedicadas es algo que no afecta por igual a todo el mundo, esto está claro, pero si eres de los que suele trabajar con música estoy convencido de que ya sabrás el valor que representan. A mí me ocurre precisamente eso, la música es una parte importante de mi día a día, y por ello no puedo el conjunto de teclas multimedia, y la rueda de volumen, me parecen un importante valor añadido en el Corsair K70 RGB PRO.

La inclusión de un sistema de unión magnético es también un paso en la dirección correcta por parte de Corsair, ya que hace que utilizar dicho accesorio sea mucho más sencillo, y que podamos quitarlo sin esfuerzo cuando queramos limpiarlo. Al final se trata de un cambio menor, pero importante, que nos hará la vida mucho más fácil. Me gusta que un teclado gaming de gama alta sea capaz de ofrecer una experiencia tan buena en tareas de escritura.

Saltando a la iluminación LED RGB, la calidad de esta es espectacular, como cabía esperar. Podemos crear una combinación de efectos y de colores casi infinita gracias a iCUE, aunque si preferimos la simplicidad y no queremos dedicar tiempo a crear diseños personalizados podemos escoger entre las diferentes opciones que trae dicha herramienta, incluyendo los clásicos efectos «lluvia», «visor» y «onda arcoíris». También podemos sincronizar la iluminación con otros periféricos Corsair, y disfrutar de la conocida iluminación inmersiva que ofrecen algunos juegos, como por ejemplo el reciente Far Cry 6.

Y hablando de juegos, ¿qué tal se desenvuelve el Corsair K70 RGB PRO? Dado que hablamos de un teclado para gaming, ya os habréis podido imaginar el resultado, y sí, habéis acertado, es sobresaliente. La respuesta de cada tecla fue perfecta, y mis acciones se trasladaron siempre de forma instantánea gracias a la tecnología Corsair AXON. Estas dos claves marcan una diferencia importante, ya que no tener que lidiar con el más mínimo retraso y poder pulsar todas las teclas que queramos a la vez sin que se pierda ninguna pulsación hace que, al final, tengamos una importante ventaja frente a otros jugadores.

En mis pruebas he utilizado títulos donde el teclado es clave, y donde la velocidad de respuesta y la precisión puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Dichos títulos fueron Battlefield 2042, Guild Wars 2, DOOM Eternal y League of Legends. Mi conclusión es simple y clara, el Corsair K70 RGB PRO te permitirá desarrollar tu lado competitivo y crecer como jugador sin que nada, salvo tu propio talento, te limite.

Corsair K70 RGB PRO: El legado continúa

La llegada del Corsair K70 RGB PRO representa, como dije al principio del análisis, la continuación de una de las mejores sagas de teclados gaming que existen actualmente. Corsair podría haber apostado de plano por un simple continuismo, y a simple vista podríamos pensar que así ha sido, pero como ya habéis visto en nuestro primer contacto las mejoras que la compañía ha introducido a nivel de diseño son bastante marcadas y hacen que, al final, este nuevo teclado luzca mejor que el Corsair K70 MK.2 RGB, algo que francamente no era nada fácil de lograr.

Por suerte, esos cambios no han venido acompañados de una reducción de la calidad general del teclado. El Corsair K70 RGB PRO tiene una terminación de primer nivel, en la que podemos destacar su chasis de aluminio, los interruptores Cherry MX Red y su iluminación LED RGB. La guinda al pastel la pone el nuevo reposamuñecas con sujeción magnética, que redondea un conjunto sobresaliente.

La integración con iCUE es total, tal y como cabía esperar, y dicha plataforma vuelve a marcar un valor diferencial que confirma la importancia del software cuando hablamos de periféricos gaming. Sus prestaciones también está a la altura de las circunstancias ya que, como hemos dicho, el Corsair K70 RGB PRO es un teclado que ofrece una experiencia de uso perfecta tanto trabajando como jugando.

Es cierto que su precio de venta es alto, y que comprar un Corsair K70 RGB PRO representa una inversión considerable, pero a cambio nos llevaremos uno de los mejores teclados que existen ahora mismo en el mercado, y podremos amortizar esa inversión sin problemas, gracias a su versatilidad, a sus prestaciones, a su fiabilidad y su larga vida útil. También disfrutaremos de una experiencia de usuario premium, en la que brillan detalles como la calidad de acabados y la iluminación LED RGB. Buena compra, sin duda.