Crees que imprimir es caro, pero la verdad es que gracias a HP Instant Ink puedes imprimir durante todo un mes por menos de lo que te costaría un café, gracias a su plan de impresión ocasional, que tiene un precio de solo 0,99 euros. Sí, has leído bien, puedes imprimir durante un mes por menos de un euro.

Antes de la llegada de HP Instant Ink, imprimir podía salirte muy caro, eso no podemos discutirlo. Piensa, por ejemplo, en el esfuerzo económico que tenías que hacer cada vez que se agotaban los cartuchos y tenías que ir a la tienda a comprar un nuevo pack. Dependiendo del modelo que impresora que utilizases, el coste de los nuevos cartuchos podía ir desde algunas decenas de euros hasta superar la barrera de los cien euros.

Sí, el precio de venta de los cartuchos de tinta siempre ha sido un problema, y a este se unía el gasto de tinta. Siempre intentábamos gastar la menor cantidad de tinta posible, porque era la única manera de hacer que los cartuchos durasen más tiempo, y de no tener que volver a pasar por caja y pagar otro pico por un nuevo pack de cartuchos.

Eso hacía que, al final, no llegásemos nunca a disfrutar de verdad de nuestra impresora. Piénsalo, ¿cuántas veces te quedaste con las ganas de imprimir una foto por no gastar tinta? Al final, toda la problemática que rodeaba a los cartuchos de tinta nos impedía disfrutar de verdad de nuestra impresora, nos imponía limitaciones que teníamos que aceptar si no queríamos gastar cientos de euros en tinta, y esto nos llevaba, en muchos casos, a vivir situaciones muy incómodas.

HP Instant Ink te permite imprimir con total libertad por menos de un euro

Y sin ningún tipo de condición, es decir, puedes imprimir en blanco y negro o en color, y con calidad totalmente profesional, por menos de un euro, gracias al plan de impresión esporádica. Dicho plan mantiene todas las ventajas de HP Instant Ink, y no conlleva ningún tipo de compromiso. Esto es lo que incluye:

Diez páginas al mes, que podemos imprimir en color o en blanco y negro, y con la calidad que queramos.

Toda la tinta que necesitemos para imprimir esas páginas.

Pedidos automatizados. La impresora controlará, por nosotros, los niveles de tinta, y pedirá nuevos cartuchos cuando detecte que los que utilizamos están próximos a agotarse. Nunca más volveremos a quedarnos sin tinta.

Servicio a domicilio. Recibiremos todos los cartuchos de tinta en la puerta de casa, y sin gastos de envío. No tendremos que hacer nada, ni que volver a perder el tiempo saliendo a comprar tinta.

Podremos reciclar todos los cartuchos de tinta que gastemos a través del programa de reciclaje incluido, y sin ningún tipo de gasto.

Con HP Instant Ink no solo podrás imprimir 10 páginas al mes por menos de un euro, sino que podrás reconciliarte con tu impresora e imprimirlas como quieras. Gastar más tinta no hará que tengas que pagar más dinero, lo que significa que si imprimes, por ejemplo, diez fotos en color y con la máxima calidad tu cuota no cambiará.

Por otro lado, gracias al servicio automatizado y a domicilio, la tinta dejará de ser una carga. Se acabó tener que perder el tiempo comparando precios, buscando tiendas donde tengan cartuchos compatibles con tu impresora y desplazándonos para recogerlos. Siempre tendrás tinta original HP en casa.

HP Instant Ink no te impone ningún tipo de compromiso, ni de exigencia

Es algo que debemos tener muy en cuenta. Este servicio no nos exige nada, a pesar de todas las ventajas que nos ofrece. Esto quiere decir que no hay ningún compromiso de permanencia, y que tampoco tendremos ningún problema si queremos cambiarnos de plan, o si en algún momento decidimos, por cualquier motivo, darnos de baja durante un tiempo.

¿Qué supone esto para mí, como usuario? Pues en primer lugar, implica que podrás cambiarte de plan tantas veces como quieras, tanto hacia arriba como hacia abajo. Imagina, por ejemplo, que empiezas con el plan de impresión de 10 páginas al mes, pero que tus necesidades de impresión crecen y decides cambiarte al plan de impresión de 50 páginas al mes. Podrás hacer el cambio de forma online a través de tu cuenta de cliente en solo unos segundos, e indicar que este tenga efectos inmediatos.

Esa posibilidad de cambiarte de plan te permitirá adaptar tu suscripción en tiempo real a tus necesidades de impresión, y disfrutar de una experiencia óptima en todo momento. Pero esto no es todo, como hemos dicho, con HP Instant Ink también puedes darte de baja, y volver a darte de alta en cualquier momento. Es muy fácil, ya que el proceso también se realiza de forma online, en segundos y sin dar explicaciones.

Ten en cuenta que, si te das de baja en HP Instant Ink, los cartuchos vinculados al servicio ya no funcionarán, pero podrás seguir utilizando la impresora con un pack de cartuchos estándar. Tu impresora seguirá funcionando con total normalidad, así que no tendrás nada de lo que preocuparte. Bueno, en realidad sí, si te das de baja te tocará volver a lidiar con los problemas clásicos de comprar cartuchos de tinta. Seguro que una vez que pruebes HP Instant Ink ya no querrás volver al pasado.

