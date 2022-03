Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, una vez más, la semana se presenta de los más variada… lo cual tampoco debería tener nada de extraño, cuando cada vez hay más variedad de plataformas y contenidos para elegir. Ahora bien, si lo que quieres es pasarlo pirata, que no te engañe un título como el de Nuestra bandera significa muerte, porque…

HBO Max

HBO Max está que no para y… ¿después del éxito de El Pacificador llega el de Nuestra bandera significa muerte? No lo paprece, pero nunca se sabe. En todo caso, el servicio está cosas interesantes y aunque no son muchas… tampoco son pocas, si consideramos que la jornada diaria tiene que dar para algo más que estar mirando a la pantalla. Tomas nota, que hay novedades en todos los frentes…

Con todo, destacamos por encima del resto Nuestra bandera significa muerte, ya que si james Gunn dio la sorpresa con El Pacificador, quién sabe si Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) hará lo mismo con Nuestra bandera significa muerte… aunque no es lo mismo, exactamente. En este caso Waititi es, junto al creador de la serie David Jenkins y al español Nacho Vigalondo, director, además de uno de los personajes protagonistas de esta loca historia de piratas.

En efecto, Nuestra bandera significa muerte es una serie de piratas, pero en clave de comedia y con alguna pincelada de aventuras, por lo que si buscas un referente inmediato, no lo vas a encontrar en cosas como Black Sails. ¡Ni por asomo! Por el contrario, Nuestra bandera significa muerte se asemeja más a delicioso esperpentos del tipo de Lo que hacemos en las sombras, no en vano Waititi es también director de esta. Sea como fuere, tenlo en cuenta: nuestra bandera significa muerte.

Otra serie de estreno que podrás encontrar en HBO Max esta semana es El turista, un intenso thirller de acción ambientado en Australia y protagonizado por Jamie Dornan (Cincuenta sombras de Grey). Ojo, que parece típica, pero está gustando. Pasó lo mismo con el Jack Reacher de Prime Video, aunque esta da la sensación de ser más visceral, cual película de acción.

Más contenidos exclusivos:

Better Things (T5). «Una comedia de una sola cámara en la que Pamela Adlon interpreta a «Sam», una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus hijas, divertirse con un amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando.»

Better Things (T5). «Una comedia de una sola cámara en la que Pamela Adlon interpreta a «Sam», una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus hijas, divertirse con un amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando.»

La naranja prohibida. «A pesar de ser una de las obras cumbre de la cinematografía de Stanley Kubrick y por ende del cine, La naranja mecánica fue prohibida por el gobierno franquista.»

. «A pesar de ser una de las obras cumbre de la cinematografía de Stanley Kubrick y por ende del cine, La naranja mecánica fue prohibida por el gobierno franquista.» Killing Eve (T4). «Basada en las novelas de Luke Jennings, Killing Eve se centra en dos mujeres muy diferentes. Eve es una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño de ser espía.»

Entra en catálogo:

Netflix

Continuamos con Netflix, que llega cargada de contenidos de toda clase, incluyendo pelis, series, reality… e incluso clásicos del año de la polca.

La crítica no la está tratando del todo bien, pero quizás el lanzamiento más interesante de la semana en Netflix es Perdidos en el Ártico, una película islandesa cuyo principal reclamo es el contar con Nikolaj Coster-Waldau en el papel protagonista. De hecho, el guiño del mismo tráiler te traerá recuerdos de inmediato… siempre y cuando hayas visto Juego de tronos en versión original. Vamos, que Perdidos en el Ártico reúne, aunque sea por breves instantes, a padre e hijo, llámalos Tywin (Charles Dance) y Jaime Lannister. Por lo demás, se trata de una peli basada en hechos reales y fuertemente apoyada en los impresionantes paisajes islandeses.

Más contenidos exclusivos:

Chappelle’s Home Team – Earthquake: Legendary . «Earthquake sacude el escenario con sus opiniones sobre la salud como sinónimo de riqueza, los exámenes de próstata y el especialmente largo funeral de una famosa.»

. «Earthquake sacude el escenario con sus opiniones sobre la salud como sinónimo de riqueza, los exámenes de próstata y el especialmente largo funeral de una famosa.» El hilo imperceptible . «Un hijo adolescente con dos padres hace un documental sobre ellos, pero un giro argumental en la vida real de su familia le sorprende.»

. «Un hijo adolescente con dos padres hace un documental sobre ellos, pero un giro argumental en la vida real de su familia le sorprende.» El paraíso que sobrevive: Un legado familiar . «En este drama sobre naturaleza, la cada vez más larga estación seca obliga a las manadas y clanes a depender del poder de la familia para sobrevivir en el Kalahari.»

. «En este drama sobre naturaleza, la cada vez más larga estación seca obliga a las manadas y clanes a depender del poder de la familia para sobrevivir en el Kalahari.» El peor compañero de piso imaginable (T1). «Estafadores violentos. Asesinos a sangre fría. Estas aterradoras historias reales revelan algunas de las peores experiencias con compañeros de piso imaginables.»

(T1). «Estafadores violentos. Asesinos a sangre fría. Estas aterradoras historias reales revelan algunas de las peores experiencias con compañeros de piso imaginables.» Fin de semana en Croacia . «Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje de chicas a Croacia, Beth se empeña en descubrir qué ocurrió. Pero cada pista revela una nueva e inquietante mentira.»

. «Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje de chicas a Croacia, Beth se empeña en descubrir qué ocurrió. Pero cada pista revela una nueva e inquietante mentira.» He-Man y los Masters del Universo (T2). «El poderoso príncipe Adam y su escuadrón de inadaptados descubren el legendario poder de Grayskull y su heroico destino: defender Eternia del siniestro Skeletor.»

(T2). «El poderoso príncipe Adam y su escuadrón de inadaptados descubren el legendario poder de Grayskull y su heroico destino: defender Eternia del siniestro Skeletor.» La infeliz . «Leyla, una treintañera con el corazón roto y en el paro, decide reinventarse a sí misma y buscar la felicidad mientras su familia se empeña en buscarle novio.»

. «Leyla, una treintañera con el corazón roto y en el paro, decide reinventarse a sí misma y buscar la felicidad mientras su familia se empeña en buscarle novio.» ¡Más madera! (T1). «El gruñón artesano Jimmy DiResta escucha las ideas que tienen varios niños para unos inventos rematadamente inútiles. Luego, si le apetece, los construye con sus amigos.»

(T1). «El gruñón artesano Jimmy DiResta escucha las ideas que tienen varios niños para unos inventos rematadamente inútiles. Luego, si le apetece, los construye con sus amigos.» Medianoche en el Pera Palace (T1). «En un hotel histórico de Estambul, una periodista que viaja al pasado tiene la oportunidad de detener un complot que podría cambiar el futuro de la Turquía actual.»

(T1). «En un hotel histórico de Estambul, una periodista que viaja al pasado tiene la oportunidad de detener un complot que podría cambiar el futuro de la Turquía actual.» Negocio familiar: Viviendas de lujo (T2). «Este reality sigue a la familia Kretz y su agencia inmobiliaria de lujo mientras ayudan a sus clientes a comprar y vender viviendas fabulosas dentro y fuera de Francia.»

(T2). «Este reality sigue a la familia Kretz y su agencia inmobiliaria de lujo mientras ayudan a sus clientes a comprar y vender viviendas fabulosas dentro y fuera de Francia.» Piratas: El último tesoro de la corona . «En los tiempos de la dinastía Joseon, una tripulación de piratas y bandidos lucha contra aguas turbulentas, pistas misteriosas y rivales en busca de un tesoro perdido.»

. «En los tiempos de la dinastía Joseon, una tripulación de piratas y bandidos lucha contra aguas turbulentas, pistas misteriosas y rivales en busca de un tesoro perdido.» Ritmo salvaje (T1). «Los mundos antagónicos de dos bailarinas colombianas chocan dentro y fuera de la pista de baile cuando su aspiración al éxito las lleva por un peligroso camino.»

(T1). «Los mundos antagónicos de dos bailarinas colombianas chocan dentro y fuera de la pista de baile cuando su aspiración al éxito las lleva por un peligroso camino.» ¿Sabes quién es? (T1). «Cuando un ataque violento en su pueblo saca a la luz amenazas y secretos mortales, una mujer empieza a encajar las piezas del oscuro pasado de su madre.»

Entra en catálogo:

Amazon Prime Video

¿Qué hay de nuevo en Amazon Prime Video? Varias cosas, aunque de destacar una sería la que puedes ver a continuación, ya que es riguroso estreno. Por otro lado, no te despistes si eres un trekkie, porque la plataforma ha estrenado también esta semana la segunda temporada de Picard. Bueno, y ojito a las de Tintín, que están amasando toda la colección clásica.

¿Tienes ganas de que salga ya la tercera temporada de The Boys? No eres el único y para hacer la espera más llevable, Prime Video acaba de publicar una nueva serie de animación basada en el mismo universo y personajes de su éxito televisivo: The Boys Presents: Diabolical. No es lo mismo, peeero… Está gustando.

Más contenidos exclusivos:

Lucy and Desi . «De la mano de la directora Amy Poehler, Lucy y Desi explora la insólita asociación y el perdurable legado de una de las parejas más prolíficas e influyentes de la historia del entretenimiento. Lucille Ball y Desi Arnaz lo arriesgaron todo por estar juntos.»

. «De la mano de la directora Amy Poehler, Lucy y Desi explora la insólita asociación y el perdurable legado de una de las parejas más prolíficas e influyentes de la historia del entretenimiento. Lucille Ball y Desi Arnaz lo arriesgaron todo por estar juntos.» Star Trek: Picard (T2). «Star Trek: Picard presenta de nuevo a sir Patrick Stewart en su icónico papel de Jean-Luc Picard, que interpretó durante siete temporadas en Star Trek: la nueva generación. Esta nueva serie seguirá al emblemático personaje en el siguiente capítulo de su vida.»

Entra en catálogo:

Disney+

Disney+ toma aire mientras prepara el lanzamiento de Caballero Luna, que llegará en breve, pero no viene con las manos vacías. De hecho, lleva varias semanas haciéndose con series de Hulu que en su momento estrenó HBO y en esta ha llegado Mrs. America.

Con todo, es la nueva versión del clásico musical West Side Story, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en cines a finales del año pasado, la adjudicaciónc más llamativa que tiene por ofrecer Disney+ no a todos los públicos, pero sí a algunos.

Entra en catálogo:

Apple TV+

Por último, Apple TV+ regresa con las nuevas temporadas de dos de sus producciones originales, el reality Carta a… y la serie de animación Central Park.

Contenidos exclusivos: