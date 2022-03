Siento decirlo así, pero en este tema el comportamiento de Spotify me parece absolutamente deplorable. Entiendo que las empresas den mucha importancia a los ingresos, claro, al fin y al cabo dependen de ellos para mantenerse. Ahora bien, cuando en la escalada para generar más ingresos terminan por olvidarse de que dependen de sus usuarios para mantener dichas actividades. Y eso, en este caso, es exactamente lo que está haciendo la compañía. Y recordemos que dependen de que sus usuarios sigan pagando su cuota mensual cada mes.

Todo esto empieza, hace unos meses, cuando Spotify empieza a eliminar la función Car View de su app. Por si no lo conocías, Car View era un modo de la app en el que la interfaz se reducía a los elementos básicos de control, que además crecían singularmente en tamaño. Su razón de ser era, claro, eliminar las distracciones innecesarias y proporcionar unos controles que permitieran el manejo de la app mientras estamos conduciendo, sin tener que desviar la vista de la carretera.

Car View era, sin duda, una excelente idea, y una de las razones por las que Spotify era tan recomendable en el contexto de escuchar música mientras conduces. Y, por lo tanto, era una función de lo más empleada, de modo que no tenía sentido alguno eliminarla… bueno, solo había una razón, que ya te adelantamos en ese momento, y que se llama Spotify Car Thing. Un dispositivo para el coche que permite el acceso a Spotify, con algunas funciones específicas para mejorar su uso durante la conducción.

¿Tengo algo en contra de este dispositivo? No, desde luego que no. Personalmente no me parece la opción más práctica, pero está bien, tiene una pequeña pantalla, permite su control con comandos de voz y, en fin, no está mal. Lo que critiqué en su momento, y mantengo a día de hoy, es que me parece bastante feo que Spotify eliminara Car View de sus apps, solo para atraer a más potenciales compradores de su dispositivo, un gadget que cuesta cerca de cien dólares.

Y ahora, de manera totalmente inesperada, llega un nuevo golpe, esta vez a los usuarios que hayan instalado en sus coches algún dispositivo de información y entretenimiento de las marcas Pioneer y JVC-Kenwood. Dispositivos, y esto es importante aclararlo, que hasta ahora estaban oficialmente soportados por Spotify, algo que sin duda habrá sido una de las razones de decisión de compra de sus usuarios.

Todo empieza con bastantes usuarios de Spotify que cuentan con dispositivos de ambas marcas en sus coches, y que de un día para otro descubren que ya no pueden emplearlos como habitualmente. Así, publicaron mensajes en los foros de soporte del servicio de streaming, obteniendo finalmente esta respuesta genérica:

«Podemos confirmar que la compatibilidad con las unidades principales de audio Pioneer y JVC-Kenwood para automóviles ha sido eliminada. Esto significa que ya no será posible iniciar la aplicación Spotify integrada desde la interfaz, pero deberías poder seguir reproduciendo audio desde tus dispositivos móviles a través de Bluetooth o de un cable USB.»

Así, de un plumazo, Spotify ha decidido eliminar la compatibilidad, pero en vez de hacerlo con dispositivos nuevo, es decir, finalizando su colaboración con las marcas de aquí en adelante, ha optado por la medida más drástica, dejando sin soporte a unos usuarios que compraron dichos dispositivos precisamente por el mismo. ¿Potenciales nuevos compradores de Spotify Car Thing? Personalmente lo dudo mucho. Es más, me cuesta menos imaginarlos como futuros ex suscriptores de Spotify, especialmente molestos por la falta de respecto hacia ellos con los que ha actuado la compañía en este caso. Y me pregunto si Spotify está en situación de perder clientes así.