Spotify empieza a eliminar Car View: ¿Por qué?

Si eres usuario de Spotify en el móvil y has instalado en tu coche un manos libres compatible con servicios de audio, seguro que has empleado en más de una ocasión Car View, la interfaz de la app de Spotify que se activa de manera automática cuando interpreta que estás empleándola en un vehículo, quizá como conductor. En la misma se muestra solo una selección muy básica de información y controles táctiles, estos de gran tamaño, que facilitan su control durante la conducción y evitan distracciones.

Car View me ha parecido, desde que lo vi por primera vez, un enorme acierto por parte de Spotify. Y es que sí, todos nos sabemos la normativa, que no hay que descuidar ni un segundo la vista de la circulación y que no hay que emplear el móvil, pero también todos sabemos que, en realidad, mucha gente lo hace, del mismo modo que para cambiar el dial de la radio, ajustar la temperatura de la calefacción o el aire acondicionado, etcétera. Y todos sabemos que no es lo mismo mantener una conversación por WhatsApp con el móvil en la mano que pulsar un enorme botón en pantalla con una flecha que señala a la derecha.

Y es por esto, por lo práctica e inteligente que me parece esta función, que me parece una barbaridad lo que está haciendo la compañía. Y es que, como podemos leer en Android Policy, Spotify está retirando Car View de sus apps de iOS y Android. Sí, una función que proporciona un sistema mucho más seguro de emplear la app mientras que estás conduciendo, ha desaparecido ya de las apps de bastantes conductores, según informan.

¿Y por qué Spotify está matando Car View? Según portavoces de la compañía, están trabajando en la búsqueda de sistemas mejores, más cómodos para los usuarios y, bueno, dicen que para hacer sitio a esas novedades, primero tienen que eliminar Car View. Una explicación que hace más aguas que el Titanic tras su desafortunado encuentro con el iceberg, francamente, y más aún si tenemos en cuenta que esos nuevos y sensacionales sistemas no han reemplazado a Car View. O casi no lo han hecho, pero esto es peor todavía.

Car View es una función que proporciona seguridad al volante, algo que no parece baladí, ¿verdad? Así, si Spotify quiere sustituir Car View por algo mejor, lo lógico sería tener ese «algo mejor» listo y, llegado el momento, permutar Car View por «algo mejor», sin descuidar la seguridad de los usuarios en el tiempo de cambio entre una y otra función. Seguramente los airbags sean mejorables, pero a nadie se le ocurre eliminarlos sin tener lista esa alternativa mejorada.

Spotify Car Thing

¿Recuerdas que decía que, en realidad, ya casi existe un reemplazo para Car View? Pues bien, esa alternativa se llama Car Thing, de momento solo está disponible en preserva en Estados Unidos, costará 79,99 dólares y, como puedes ver en la imagen superior, es un reproductor con un control táctil y un asistente de voz que responde a la llamada «Hey Spotify». Todo con una interfaz diseñada, según Spotify, para proporcionar un acceso rápido a nuestros contenidos favoritos.

Entonces… ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Estaría feo pensar que Spotify ha matado Car View sin proporcionar alternativa alguna para que más usuarios se animen a comprar un Car Thing? Quiero pensar que la compañía buscará el modo de llevar las funciones de este dispositivo también a sus apps para smartphone, pero de momento, la cruda realidad es que muchos conductores se han quedado sin una función que permitía emplear el servicio con seguridad, y que la única opción (y de momento solo en precompra) es adquirir otro dispositivo más.

Y así no, Spotify, así no. Entiendo que las empresas deben buscar nuevas vías de monetización, claro que sí, y me parece sensacional que actúen en este sentido. Ahora bien, igual que pienso que todos los fabricantes de motor deberían incluir todos los sistemas de seguridad activa y pasiva en las versiones base de sus vehículos, me parece una tropelía que Spotify de repente le ponga precio a la seguridad (porque de momento eso es lo que está haciendo), más aún si tenemos en cuenta que, con Car View, fue precursora en el uso seguro del smartphone al volante.

Quizá, si en vez de dedicarse a intentar copiar a las redes sociales, como hicieron con la estupidez de las Stories y más recientemente con los vídeos en vertical, concentraran todos sus esfuerzos en desarrollar e implementar esas alternativas más seguras antes de eliminar Car View, podría pensar un poco mejor sobre la compañía. Pero, lo siento mucho, en esta ocasión Spotify está actuando de una manera tremendamente cuestionable, y debería reconocerlo y dar marcha atrás de inmediato.