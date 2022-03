Samsung no se olvida de sus generaciones anteriores

Ya ha pasado algo más de un mes desde que Samsung presentara los Samsung Galaxy S22, su nueva generación de topes de gama, en la que entre otras cosas pudimos confirmar que el espíritu del inefable Galaxy Note se ha reencarnado en el Galaxy S22 Ultra, un dispositivo que, en este tiempo, ya nos ha demostrado una resistencia más que destacable, incluso ante una batería de pruebas que, tanto por diseño como por ejecución, podría estar firmada por una versión ludita del Marqués de Sade.

La llegada de una nueva generación suele significar, eso sí, que la anterior empieza a caer en el olvido. No tanto por los usuarios, claro, que en su mayoría aspiran a que el dispositivo en cuestión, aunque ya no sea la versión más actual, siga dándoles servicio durante unos cuantos años, como por las empresas responsables de los mismos, que en algunos casos se olvidan de ellos tan rápido que casi parece que nunca hubieran llegado a existir.

No es este el caso, como indicaba en el titular, del gigante coreano. Y es que, según podemos leer en Digitaltrends, algunas de las funciones especiales que fueron presentadas con los Samsung Galaxy S22 están empezando a llegar ahora también a algunas generaciones anteriores de sus tope de gama. Los planes de Samsung son llevar la actualización OneUI 4.1 a más de media docena de buques insignia anteriores.

En concreto, según podemos leer en dicha información, los dispositivos que van a recibir estas funciones son las familias Samsung Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 y todos los smartphones de la serie Samsung Galaxy Z, incluidos Z Fold 2 y Z Flip 5G. ¿Y qué funciones son esas? Pues, como seguramente habrás imaginado, están relacionadas con la toma de fotos y la captura de vídeo con los dispositivos, y van desde la tecnología Nitography o la mejora del modo retrato de la cámara, hasta el reconocimiento de mascotas o el uso del zoom para tomar primeros planos más definidos a media distancia.

Vivimos tiempos en los que vemos, cada día, como la compatibilidad con funciones nuevas no se corresponde con la capacidad de los dispositivos para realizar o no dichas funciones, sino con los intereses comerciales, que en bastantes casos se apoyan en una variante «light» de la obsolescencia programada. Y no nos tenemos que ir muy lejos para verlo, pues hace tan solo poco más de una hora te contábamos cómo ha actuado Spotify en este sentido.

Así, personalmente creo que esta compatibilidad hacia atrás del software con el hardware demuestra un nivel de compromiso con sus usuarios que, desgraciadamente, cada día es menos común. Y me gustaría decir que espero que cunda el ejemplo, pero desgraciadamente no creo que vaya a ser así. Y, por lo tanto, no puedo dejar de reconocer y valorar el comportamiento de Samsung en este sentido.