Instagram añade, por fin, moderadores a los directos

A nadie se le escapa que, de un tiempo a esta parte, los directos se han convertido en una prioridad para Instagram. A raíz del crecimiento exponencial de Twitch de los últimos años, otras muchas redes sociales se han dado cuenta del tirón que tienen las emisiones en vivo, y en consecuencia no solo han añadido esa función a sus servicios, sino que además es en la que han centrado buena parte de sus esfuerzos en lo referido a dotarla de nuevas funciones y a mejorar las ya existentes.

Aunque a este respecto Instagram no sea de las plataformas más populares entre los usuarios, sí que cuenta con una importante ventaja con respecto a muchos de sus rivales, y es ser nativa de los smartphones. Así, mientras que servicios como Twitch o YouTube, que fueron diseñadas (y no me refiero tanto a su interfaz como a sus funciones) para escritorio, tienen que hacer grandes esfuerzos para adaptar todo el contenido de sus servicios a la pantalla de los smartphones, Instagram se adapta como un guante a dicho entorno.

Por contra, claro, funciones que son comunes desde hace mucho tiempo en dichos servicios, es ahora cuando van llegando a Instagram, y en este caso hablamos de algo que era realmente muy demandado por los usuarios. Y es que, según ha informado la compañía a través de Twitter (sí, por sorprendente que parezca), ahora los creadores que hagan directos a través de Instagram ya podrán asignar un moderador a los mismos, que vele por el contenido del chat de dichas emisiones.

Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️

We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to:

✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB

— Instagram (@instagram) March 11, 2022