Más allá de su propio valor, cuando hablamos de los NFT, no podemos evitar hablar de una creciente moda y rápida expansión por todos los ámbitos. Y por supuesto, hablando de modas de gran alcance no podía faltar Mark Zuckerberg, quien ha anunciado que Meta planea implementar los tokens no fungibles en Instagram «a corto plazo».

Un anuncio que no termina de sorprendernos dadas las últimas declaraciones de Adam Mosseri, máximo cargo de Instagram, que ya el año pasado declaró que la compañía estaba «explorando activamente las NFT«; además de la propia reinvención de la empresa matriz, renombrada como Meta para mostrar su compromiso con la vanguardia de la tecnología y el metaverso.

Según han compartido desde Engadget, Zuckerberg confirmó en la SXSW (el festival South by Southwest) los coleccionables facilitados por blockchain llegarían a esta red social en un futuro cercano, aunque no quiso divulgar exactamente lo que la compañía había planeado para esta tecnología tan criticada. Si bien Zuckerberg declaró que «no está listo para anunciar exactamente qué será hoy«, sí confirmó que en los próximos meses Instagram debería tener la «capacidad de incorporar algunos de sus NFT«, así como la capacidad para acuñar nuevos NFT en la plataforma.

La referencia a la opción de acuñar sus propios NFT nos hace pensar en las recientes medidas tomadas por otras compañías como Twitter o Reddit, que recientemente han permitido a los usuarios hacer de su foto de perfil un NFT. Y es que actualmente esta red social ya se basa en la libre inserción de imágenes, por lo que su carácter podría estar más ligado al término monetario.

No obstante, con esto no podemos dejar de prever la llegada de otras opciones de compra-venta, pudiendo convertir a Instagram en una plataforma de intercambio para estos tokens. Además, la incorporación de los NFT podría acabar incluso relacionada con la parte ya presente de las compras integradas en la aplicación.