Sundar Pichai ha confirmado las fechas del Google I/O 2022. La conferencia anual con desarrolladores y el evento más importante del gigante de Internet de todo el año, se celebrará el 11 y el 12 de mayo.

Al igual que la edición del año pasado, será un evento que se celebrará en línea y en el que los desarrolladores, miembros de la industria y medios de comunicación, deberán registrarse para poder asistir. La compañía también ha indicado que habrá alguna forma de asistencia física, pero solo abierta para invitados seleccionados.

Qué esperamos del Google I/O 2022

Es un evento eminentemente profesional para desarrolladores, pero en el que Google también ha aprovechado habitualmente para introducir productos de consumo, especialmente teléfonos inteligentes incluidos Pixel 3a y 3a XL o el asistente Home. No será difícil que veamos alguna novedad. Las repasamos a modo de guion:

Android 13. Sin duda la estrella del evento. No por nada gobierna centenares de millones de móviles con una cuota de mercado superior al 85%. Todo lo que no sea iOS, es de Google. No se espera que sea una actualización tan grande como la que supuso el actual Android 12, pero tendremos novedades en privacidad; en el modo gaming; mayores controles en la función de imagen en imagen (PiP); capturas de pantalla de desplazamiento mejoradas o gestos de toque del panel trasero personalizables.

Android 12L. La variante del sistema móvil especializado en dispositivos con pantalla grande, nuevos formatos como los de doble pantalla/plegables y tabletas electrónicas, fue tan inesperado como interesante y por aquí también tendremos novedades. Acaba de estrenarse en los Pixel y pronto llegará a dispositivos como Samsung y Lenovo. Y también a Microsoft, actualizando el Surface Duo como exponente de esta versión.

Wear OS. Google debe impulsar su sistema para wearables entre sus socios de Android que hasta ahora habían apostado por sus propios desarrollos, principalmente Samsung con Tizen OS. Es clave recuperar para la causa al gigante surcoreano (y otros) si quieren competir con Apple.

Hardware. Se viene hablando de la posibilidad de que Google vuelva a entrar en el mercado de tabletas electrónicas con un nuevo tablet. También es seguro un teléfono inteligente Pixel 7. Quizá lo más novedoso sería el primer plegable de Google que se espera para octubre de 2022. Queda bastante tiempo para ello, pero eso es lo más importante.

Para aquellos interesados ​​en asistir a las sesiones para desarrolladores, hay una opción para registrarse en el evento. La keynote será abierta para todos los usuarios y en ella tendremos los anuncios centrados en el consumidor. Queda tiempo para este Google I/O 2022. Un evento importante del que te iremos hablando las próximas semanas.