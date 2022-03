¿Qué es la protección IP? Te lo explicamos

Aunque los amantes de la tecnología saben perfectamente en qué consiste esta característica tan importante en muchos dispositivos, hay una gran audiencia no especializada, que no sabe qué es la protección IP o, en el mejor de los casos, que lo relacionan con la resistencia del dispositivo, pero que no saben cómo interpretar qué significan los números que se indican en cada caso, por lo que, de facto, siguen sin tener claro cuál es la resistencia del smartphone, la tablet o el smartwatch que acaban de comprar o que les han regalado.

Para hablar de qué es la protección IP, lo primero que hay que hacer es aclarar que, en contra de la creencia popular, no es un indicador creado recientemente, de la mano de smartphones y dispositivos similares. En realidad el grado de protección IP se define en la norma IEC 60529 que data de 1989, y que estandariza los niveles de resistencia de los contenedores de componentes eléctricos y electrónicos con una tensión nominal inferior a 72,5 kilovatios. Y es que, al final, un smartphone, un portátil y un reloj inteligente son, entre otras cosas, en su parte exterior, un contendor de elementos electrónicos.

Este punto es más importante de lo que pueda parecer, pues nos ayuda a entender mejor los diferentes grados al plantear qué es la protección IP. Y es que, de pensar que se circunscribe exclusivamente a este tipo de dispositivos, algunos grados de protección IP nos podrían parecer profundamente absurdos. Esto lo entenderás mejor cuando veamos qué significa cada uno de los números que componen su valoracion-certificación.

Y es que este es otro punto clave para entender qué es la protección IP y saber leer lo que nos indica. Así, si vemos que un dispositivo lleva muy a gala tener protección IP68, lo correcto no es leer sesenta y ocho, sino seis-ocho, ya que en realidad cada dígito nos estará indicando algo distinto. Y, aunque esto no lo veremos en los dispositivos de los que hablamos habitualmente en MuyComputer, en otros ámbitos sí que es posible encontrar secuencias numéricas más largas, que significan que se ha evaluado la resistencia del dispositivo a otros factores.

Así, debes saber que cuando planteamos qué es la protección IP en estos dispositivos, en los que el valor se indica con dos dígitos, estaremos hablando de resistencia, o impermeabilidad/estanqueidad para ser más exactos, frente a objetos y frente a líquidos y humedad. Dicho de otra manera, IPmn se lee así:

IP: International Protection (identificación del estándar)

m: Protección frente a objetos y polvo

n: Protección frente a líquidos y humedad

En este punto ya sabes qué es la protección IP, pero claro, te falta saber interpretar los números que ocupan las posiciones m y n. Estos son sus valores:

Qué es la protección IP: Protección frente a objetos y polvo

0 (cero) o X: Sin protección

1: Un objeto esférico de 50 milímetros de diámetro no debe llegar a entrar por completo.

2: Un objeto esférico de 12,5 milímetros de diámetro no debe llegar a entrar por completo.

3: Un objeto esférico de 2,5 milímetros de diámetro no debe llegar a entrar por completo.

4: Un objeto esférico de 1 milímetro de diámetro no debe llegar a entrar por completo.

5: El polvo puede entrar, pero siempre en una cantidad que no llegue a interferir con el correcto funcionamiento del dispositivo.

6: El polvo no puede entrar en el dispositivo.

Qué es la protección IP: Protección frente a líquidos y humedad

0 (cero) o X: Sin protección

1: El dispositivo no se ve afectado por la caída vertical de gotas de agua

2: El dispositivo no se ve afectado por la caída de gotas de agua en un ángulo de hasta 15 grados.

3: El dispositivo no se ve afectado por lluvia fina y líquido pulverizado (como los ventiladores con pulverizador de agua).

4: El dispositivo no se ve afectado por fuentes de agua dispersa.

5: El dispositivo no se ve afectado por chorros de agua de intensidad baja o media dirigidos específicamente al mismo.

6: El dispositivo no se ve afectado por chorros de agua de mayor intensidad

7: El dispositivo no se ve afectado por inmersiones en agua de duración corta-media.

8: El dispositivo no se ve afectado por inmersiones en agua de duración más extendida.

Un matiz importante, eso sí, es que aunque la protección IP mide la estanqueidad, en algunos casos se pueden conceder grados de resistencia pese a que el polvo o el agua sí que puedan entrar en el dispositivo, siempre y cuando esto no tenga incidencia en el funcionamiento del dispositivo.

Con estas tablas no solo sabes ya qué es la protección IP, además serás capaz de determinar la resistencia de cualquier dispositivo, smartphone, tablet, smartwatch… lo que sea, y así sacarle el máximo partido sin poner en riesgo su funcionamiento. Y, claro, a que si te dicen que un smartwatch tiene resistencia IP 2X, pues en realidad te están diciendo poco menos que nada.

Con información de Ingemecánica