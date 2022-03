Lo tienes claro, vas a comprar una nueva tarjeta gráfica, pero al buscar entre diferentes modelos te encuentras referencias a TGP y TBP. Nada, no ves ni rastro del clásico valor de TDP, y al final acabas desorientado. No te preocupes, es normal, ya que ambos valores empezaron a utilizarse hace relativamente poco.

El clásico TDP siempre ha servido como referencia para valorar el consumo estimado de un componente, aunque lo cierto es que no es un valor que indique de forma exacta el consumo real de un componente. Cuando hablamos de TDP hacemos referencia al diseño térmico de un componente, es decir, a las necesidades de refrigeración de dicho componente en relación al consumo de energía que tiene en un estado determinado.

Así, por ejemplo, un procesador que tenga un TDP de 125 vatios necesitará un sistema de refrigeración determinado capaz de cubrir ese mínimo, pero su consumo real puede acabar siendo muy superior, ya que ese valor se refiere únicamente el estado PL1, es decir, cuando el modo turbo no ha entrado en juego. Cuando el procesador pasa a un estado PL2 y se activa el modo turbo, su consumo puede llegar a doblarse fácilmente. Por eso es tan importante tener mucho cuidado con el valor del TDP, e interpretarlo correctamente.

TGB y TBP: ¿Qué son y por qué han abandonado NVIDIA y AMD el TDP en sus tarjetas gráficas?

Podríamos pensar, por lo que hemos visto al hablar del TDP aplicado a procesadores, que la razón principal ha sido esa confusión que generaba dicho valor, y la verdad es que no andaríamos desencaminados. Sin embargo, este tema va más allá de esa diferencia entre consumo sobre el papel y consumo real.

Una tarjeta gráfica no es un procesador, esta tiene diferentes elementos que consumen energía, y cuando se hablaba de TDP se hacía referencia únicamente al valor de la GPU, algo que, obviamente, es muy poco acertado, ya que no refleja un dato realista, y esto puede acabar siendo contraproducente para el consumidor.

En una tarjeta gráfica tanto la GPU como la memoria gráfica y el propio sistema de alimentación, conocido como VRM, consumen energía, y por tanto para obtener un valor realista del consumo real que tiene este componente debemos sumarlos todos. Tener en cuenta únicamente el consumo de la GPU nos daría un dato sesgado.

Por esa razón, NVIDIA y AMD empezaron a acuñar los conceptos TGP y TBP, que se refieren, respectivamente, a «total graphics power» (consumo total de la tarjeta gráfica) y «typical board power» (consumo típico de la placa). El primero indica el consumo real que tiene una tarjeta gráfica, ya que añade al consumo de la GPU el consumo de la memoria gráfica y de sus demás elementos. Así, por ejemplo, una GeForce RTX 2080 tendría un TDP de 148 vatios, pero un TGP de 215 vatios. La diferencia es notable, como podemos ver.

AMD, por su parte, utiliza el TBP, que agrupa también el consumo global de todos los componentes clave de una tarjeta gráfica y refleja el consumo típico de esta bajo un uso intensivo. Así, por ejemplo, vemos que la Radeon RX 6700 XT tiene un TBP de 230 vatios, y en nuestro análisis pudimos confirmar que mantenía un consumo medio de 221 vatios, aunque registró un pico máximo momentáneo de más de 300 vatios.

Siguiendo con el mismo ejemplo, vemos que la la GeForce RTX 3080 Ti, que tiene un TGP de 350 vatios, se mantiene en la franja de los 330-349 vatios cuando la utilizamos para jugar. Esto confirma que estamos hablando de valores realistas cuando hablamos de TGP y TBP, y esa es la razón por la que tanto NVIDIA como AMD han optado por esos valores en detrimento del TDP, porque son lo mejor para el usuario.

Ahora, cuando vayas a comprar una nueva tarjeta gráfica y veas que sus valores de TGP y TBP, según optes por NVIDIA o AMD, son de 200 vatios sabrás que ese es el consumo normal que tendrá en juegos. Esto te ayudará a tener claro, desde el principio, si tu equipo podrá con ella o si, por contra, necesitarás una nueva fuente de alimentación. No obstante, no te olvides tampoco del amperaje en el carril de 12V. Si tienes dudas sobre qué fuente de alimentación necesitas no te pierdas nuestra guía.