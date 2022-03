Hay pocas situaciones más odiosas que un comercial te pille el número de teléfono personal o profesional y te «acose» de manera intermitente de día o de noche para venderte un determinado producto. O aún peor, que se trate directamente de fraudes, amenazas y de otro tipo de acosos que requieren una denuncia directa ante el juzgado de guardia.

Poco podemos esperar del regulador de comunicaciones (que no protege a los contribuyentes que le pagamos) y tampoco demasiado de las telecos que deberían establecer mecanismos más contundentes para bloquear las llamadas que sus clientes no desean recibir. En cuanto a la Lista Robinson que debería evitar la publicidad no deseada, simplemente o no funciona o las empresas irresponsables se la saltan a la torera y presionan a sus sufridos empleados (que a duras penas llegan al salario mínimo después de inagotables jornadas de trabajo y no tienen la culpa de la situación) para que nos acosen.

Cómo bloquear llamadas en Android

Es hora de pasar a la acción por nuestra cuenta. Para Android, Google implementó desde la versión 6 un sistema para facilitar la tarea mediante un par de clics, pulsando la función de bloqueo a un número determinado en los contactos. Un método simple, sencillo y efectivo que funciona con las versiones de Android ‘puro’.

Como los fabricantes de móviles usan capas sobre el sistema operativo a modo de interfaz de usuario, no existe un método único para bloquear llamadas en Android, pero está bastante accesible en todos desde la sección de ajustes generales, sección de contactos o llamadas. Como ejemplo de uso lo haremos sobre un terminal de Samsung con Android 12, pero es bastante parecido a como se puede hacer con Huawei, Xiaomi y otros.

Activa la protección contra el spam. Puedes realizarlo desde la aplicación Teléfono > Contactos > Ajustes (pulsa sobre los tres puntos) > Ajustes de llamada. (También puedes acceder directamente si realizas una búsqueda por «ajustes de llamada»):

Bloquea llamadas. En esa misma pantalla puedes bloquear llamadas (también los mensajes) de números específicos. Puedes seleccionar entre los últimos números con los que te hayas comunicado o directamente escribir el número telefónico para bloquearlo. Si quieres un bloqueo más radical puedes activar la opción de bloqueo de las llamadas de cualquier número desconocido.

Hiya. Es un servicio que usa la aplicación Samsung Smart Call y está destinado a la protección contra el spam y fraude. Está incluido en algunas series de terminales como los Galaxy S. Puedes activarlo y gestionarlo desde Ajustes de llamada > Bloquear números > Bloquear llamadas no deseadas y de estafas:

Bloqueo en llamadas. También se puede bloquear llamadas en Android cuando recibes una llamada. Los números quedarán bloqueados en llamadas y mensajes. Éstas se registrarán si continúan realizándose, pero no molestarán al usuario.

Ayuda a los demás. En esa pestaña tienes la opción de informar del motivo del bloqueo de la llamada con posibilidades como las siguientes. Es una manera de parar la difusión de números determinados que claramente se utilizan para ventas no deseadas, spam o fraudes.

Apps de terceros. Además de la gestión que puede realizarse con las herramientas internas que proporciona Google o cada fabricante de móviles, también se puede bloquear llamadas en Android con software de terceros. Si buscas en la Play Store encontrarás decenas de aplicaciones que puedes probar, muchas de ellas gratuitas. Una de las que nos gusta por flexibilidad y potencia es Mr. Number, desarrollada por Hiya, la firma de la que te hemos hablado arriba ya que trabaja con el Samsung Smart Call.

Se financia con publicidad, pero es gratis y te puede merecer la pena si buscas una app avanzada para el control de llamadas. Puedes bloquear un número/contacto determinado manualmente para crear una lista propia o puedes activar modos automáticos para llamadas no deseadas, internacionales, ocultas o sospechosas de fraude o spam basadas en una base de datos. También soporta gestión y bloqueo de SMS de una manera similar al de las llamadas y tiene versión para iPhone si utilizas terminales de Apple.