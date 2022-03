Premios Oscar 2022: todos los nominados y ganadores

Tal y como adelantamos, esta madrugada ha tenido lugar la 94ª edición de los premios Oscar, con una ceremonia bastante diferente a la del año pasado, mostrándonos en estos Oscar 2022 que la COVID-19 está cada vez más cerca de convertirse en un recuerdo pasado. Una gala única que, en sus más de tres horas de celebración, nos dejó con con grandes hitos y momentos históricos que, para bien y para mal, sin duda pasarán al recuerdo.

Y es que los galardones no han sido lo único destacado de esta ceremonia, con la intervención no planificada de Will Smith durante el discurso del cómico Chris Rock, para otorgarle una fuerte bofetada seguida de algunos gritos poco amigables. El desafortunado suceso ha comenzó después de que Chris Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, quien sufre alopecia. Algo que podría haber herido los sentimientos de la pareja y llevado a esta reacción poco apropiada del actor, que acabó volviendo a su asiento para gritar «deja el jodido nombre de mi mujer fuera de tu discurso».

Aunque la polémica no acabó aquí, ya que Will Smith volvía al escenario apenas unos minutos más tarde para recoger su premio Oscar a mejor actor por su papel en El método Williams, añadiendo en su discurso una disculpa al resto de nominados y asistentes y la Academia, omitiendo expresamente la mención al propio Rock.

Así pues, dándole importancia a lo que realmente se debe, la gran ganadora de estos Premios Oscar 2022 sin duda fue CODA, la primera película de una plataforma de streaming en ganar el gran premio, acumulando hasta tres estatuillas por la Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur.

Un hito que si bien parecía prácticamente en las manos de Netflix, ha acabado siendo para Apple TV+, demostrándonos la enorme fuerza y relevancia que están cobrando estas plataformas, pasando de un papel exclusivamente centrado en la reproducción de contenidos, a una apuesta cada vez mayor por la creación de contenidos originales.

De hecho, El poder del perro de Netflix también se llevó una estatuilla, en este caso para Jane Campion por la Mejor Dirección. Otro de los hitos históricos de la noche, siendo la primera directora en lograr dos nominaciones en la categoría (El piano, en 1994), y la tercera mujer en conseguir este premio, por detrás de Kathryn Bigelow (En tierra hostil) y Chloé Zhao (Nomadland).

Una de las grandes ganadoras de la noche fue Dune, que continuando tras su gran éxito en la taquilla, logró hacerse con hasta seis premios Oscar por Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora para el trabajo de Hans Zimmer, que no pudo acudir a la ceremonia.

Por último pero no menos destacable, aunque ni Penélope Cruz, ni Javier Bardem, ni Alberto Iglesias lograsen volver con una estatuilla, hemos seguido contando con representación española en estos Premios Oscar 2022 gracias al triunfo de Alberto Mielgo, ganador del Oscar al Mejor Cortometraje de Animación por El limpiaparabrisas.

A continuación podréis encontrar un resumen con el listado completo de de nominados y ganadores de los premios Oscar 2022, marcados estos segundos en negrita, de cada una de las categorías presentadas durante esta edición.

Nominados a los Premios Oscar 2022

Mejor película

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams (King Richard)

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)

El poder del perro

West Side Story

Mejor dirección

Kenneth Branagh, por «Belfast»

Ryûsuke Hamaguchi, por «Drive My Car»

Paul Thomas Anderson, por «Licorice Pizza»

Jane Campion, por «El poder del perro»

Steven Spielberg, por «West Side Story»

Mejor actriz

Jessica Chastain, por «Los ojos de Tammy Faye»

Olivia Colman, por «La hija oscura»

Penélope Cruz, por «Madres paralelas»

Nicole Kidman, por «Being the Ricardos»

Kristen Stewart, por «Spencer»

Mejor actor

Javier Bardem, por «Being the Ricardos»

Benedict Cumberbatch, por «El poder del perro»

Andrew Garfield,por «Tick, Tick? Boom!»

Will Smith, por «El método Williams»

Denzel Washington, por «La tragedia de Macbeth»

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds, por «Belfast»

Troy Kotsur, por «CODA»

Jesse Plemons, por «El poder del perro»

J.K. Simmons, por «Being the Ricardos»

Kodi Smit-McPhee, por «El poder del perro»

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley, por «La hija oscura»

Ariana DeBose, por «West Side Story»

Kirsten Dunst, por «El poder del perro»

Aunjanue Ellis, por «El método Williams»

Judi Dench, por «Belfast»

Mejor guion original

«Belfast», de Kenneth Branagh

«No mires arriba», de Adam McKay y David Sirota

«El método Williams», de Zach Baylin

«Licorice Pizza», de Paul Thomas Anderson

«La peor persona del mundo», de Joachim Trier y Eskil Vogt

Mejor guion adaptado

«CODA», por Siân Heder

«Drive My Car», por Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe

«Dune», por Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth

«La hija oscura», por Maggie Gyllenhaal

«El poder del perro», por Jane Campion

Mejor película internacional

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Fue la mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

La peor persona del mundo (Noruega)

Mejor película documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Writing With Fire

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor cortometraje de ficción: Acción real

Ala Kachuu (Take and Run)

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Mejor cortometraje de ficción: Animación

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper)

Mejor cortometraje documental

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor montaje

No mires arriba

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, Tick… Boom!

Mejor fotografía

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

West Side Story

Mejor diseño de producción

Dune

El callejón de las almas perdidas

La tragedia de Macbeth

West Side Story

El poder del perro

Mejor vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Mejor maquillaje y peluquería

El Rey de Zamunda (Coming 2 America)

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La casa Gucci

Mejor música

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

Mejor sonido

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

Mejor canción original

Be Alive, de «El método Williams»

Dos Oruguitas, de «Encanto»

Down to Joy, de «Belfast»

No Time to Die, de «Sin tiempo para morir»

Somehow You Do, de «Four Good Days»

Mejores efectos visuales