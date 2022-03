El problema de los teléfonos robados es una constante desde hace años, y es bien sabido que el iPhone es especialmente codiciado tanto por amigos de lo ajeno como por sus potenciales clientes, dispuestos a mirar hacia otro lado en lo referido a su ética a cambio de obtener un teléfono de última o penúltima generación por un precio sustancialmente más bajo del que pagan las personas honradas. Y sí, por si no ha quedado claro, estoy diciendo que comprar un móvil robado, siendo consciente de ello, es de ser un poco sinvergüenza.

Desde un atraco con violencia hasta una mano larga aprovechando un descuido, son muchas las técnicas empleadas por los ladrones para sustraer un teléfono. En mi caso personal, puedo decir que intentaron robarme un iPhone que tenía en la mesa de una popular cadena de cafeterías con el truco de poner un papel encima para, a continuación, retirar el papel… con el iPhone de propina. Tuve suerte, me di cuenta rápido y pude evitarlo, pero un amigo que estaba en el grupo no tuvo tanta suerte y se quedó sin su iPhone.

También, hace muchos más años, me intentaron (sin éxito) robar un Nokia 7650 de un tirón mientras estaba hablando por teléfono. Claro, que era el segundo, porque el primero sí que me lo robaron en un autobús, aprovechando que lo había dejado asomando del bolsillo de la cazadora que llevaba y que me quedé dormido. Pero bueno, esa es otra historia y no quiero acabar pareciendo el abuelo Cebolleta, así que voy a lo que vamos: el robo de móviles es un problema, y los modelos de gama alta como los iPhone o los Samsung Galaxy S, son víctimas de lo más deseadas.

Así, las compañías deberían tomar tantas medidas como esté en su mano para disuadir a los amigos de lo ajeno (tanto ladrones como compradores) de recurrir a este mercado. Y, según podemos leer en Mac Rumours, Apple ha dado un importante paso en este sentido, al negar cualquier tipo de reparación a los iPhone identificados como robados que lleguen a su servicio técnico. Además, esta medida también se extiende a los proveedores de servicios autorizados por la compañía.

Por norma general, el recurso más común para los usuarios de iPhone es emplear el servicio Find My de Apple para marcar el iPhone, o cualquier otro dispositivo, como perdido y para bloquearlo. Sin embargo, hay muchos usuarios que por desconocimiento no emplean esta función, pero denuncian el robo por las vías tradicionales, y haciendo constar el IMEI que identifica, de manera única, cada smartphone.

Así, Apple se suma a las compañías y entidades públicas que, en base a las denuncias de robo, establecen medidas para limitar o impedir que los nuevos propietarios de estos dispositivos puedan hacer uso del mismo. Un movimiento que debería extenderse todavía más, hasta llegar al punto de que ningún operador permita que dispositivos identificados como robados puedan conectarse a sus redes. Y es que solo convirtiendo los iPhone y demás terminales robados en pisapapeles muy caros, se podrá llegar a acabar con esa lacra.

Personalmente, también añadiría una función en los teléfonos que, al ser activada remotamente, proyectara una cierta cantidad de tinta indeleble de algún color verdaderamente estridente sobre el ladrón o el comprador, justo antes de bloquearse para siempre. Pero bueno, esto entiendo que es pedir mucho, ¿no?