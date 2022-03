Con sus más y sus menos, Windows 11 me parece un buen sistema operativo. Y, con sus más y sus menos, creo que la mejora experimentada por Microsoft Edge con el salto a Chromium es espectacular. Ya lo he comentado en anteriores ocasiones y no tengo reparo alguno en hacerlo de nuevo: En Microsoft han dado en el clavo y, desde que decidieron sumarse al motor mayoritario, y además contribuir a su desarrollo, los de Redmond pueden sentirse muy orgullosos, pues a día de hoy su navegador es más y mejor destacable que nunca.

Digo esto porque, como recordarás, hace unos meses te hablamos de un par de medidas tomadas por la compañía, y que dificultaban la modificación del navegador por defecto para varios tipos de protocolos en Windows 11. Primero, en noviembre del año pasado, se bloqueó el funcionamiento de EdgeDeflector, y menos de un mes después, desgranó la elección del navegador por defecto protocolo a protocolo, haciendo que la asignación resultara mucho más tediosa, y también más complicada para usuarios con un nivel menos técnico.

Entiendo, por supuesto, que Microsoft quiera ver crecer Edge en el ranking de uso de navegadores. Sin embargo, no es solo que crea que no necesitan actuar en este sentido, sino que me parece contraproducente. Y es que este tipo de medidas, como ya hemos comprobado en el pasado, suelen provocar una reacción bastante airada (y totalmente comprensible) por parte de los usuarios. Una reacción que, además, se traduce en mácula por partida doble, pues afecta tanto a Microsoft Edge como a Windows 11.

La buena noticia es que, según podemos leer en Windows Latest, en Redmond han dado buen acuse de recibo a las críticas por esta acción y, en consecuencia, Windows 11 volverá a facilitar, mediante el método «antiguo», el cambio del navegador por defecto. Este cambio ya se puede encontrar no solo en versiones preliminares de Windows 11, sino también en actualizaciones opcionales para la versión de producción, como la KB5011563, que Microsoft ha empezado a desplegar hoy mismo.

En su justificación sobre el cambio de diciembre, Microsoft argumentó que lo que pretendía era ofrecer un control mucho más granular de la configuración de las aplicaciones por defecto en Windows 11. Y, desde ese prisma, no suena a mala idea. Sin embargo, y puestos a pensar bien, deberían haber ponderado que hablamos de navegadores web, precisamente de navegadores web, un campo que ya le ha costado bastantes disgustos en el pasado, y que complicar la elección del navegador web por defecto en Windows 11 ni pasaría desapercibido ni sería aceptado de buena gana por parte de muchos usuarios.

Y si fue un movimiento para hacer crecer la adopción de Edge en Windows 11… pues lo que he dicho al principio, me parece innecesario y contraproducente. Porque, repito, Microsoft Edge es un excelente navegador, que no necesita de triquiñuelas para ganarse a los usuarios. Y a medida que vayan llegando más usuarios de manera orgánica, más crecerán sus números de manera natural. Es solo cuestión de tiempo.