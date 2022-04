El pasado viernes fue el April Fools 2022, un día en el que conviene andar con especial cuidado ante cualquier fuente de información, pues a poco que nos relajemos y bajemos la guardia, es posible que nos cuelen más de una, y que solo al llegar al final, o unos minutos más tarde, reflexionando en detalle, nos demos cuenta de que hemos sido víctimas de una broma. Y es que las hay muy, muy evidentes, mientras que otras son más sutiles y, por lo tanto, sí que pueden llegar a engañar a más de uno.

Quizá te estés preguntando qué es el April Fools 2022. En tal caso, debes saber que es un día semejante al 28 de diciembre, Santos Inocentes, en España, pero en la cultura anglosajona. Se celebra cada año el 1 de abril, y durante todo el día se publican noticias y otros contenidos falsos, por norma general tan descabellados que son detectados rápidamente. Aunque hay personas un tanto reacias a este tipo de publicaciones (como ya pudimos comprobar el día de los inocentes de 2014), por norma general estas bromas suelen ser aceptadas de buen grado, y arrancan bastantes risas y chanzas a su alrededor.

Este April Fools 2022 ha sido bastante prolífico, hemos visto muchas bromas en redes sociales y en medios. Así que, por si no las has visto en estos días, a continuación te contamos alguna de las más divertidas.

Minecraft One block at a time: Espero todos los años, con mucha ilusión, la sorpresa de Mojang, y como ya te conté el viernes, este April Fools 2022 no me ha decepcionado en absoluto. Una snapshot en la que desaparece el inventario y, en consecuencia, solo puedes tener un bloque en tu poder. Además, los items se han convertido en bloques, por lo que tampoco puedes utilizarlos del modo normal. Una auténtica locura.

El botón «editar» de Twitter: Posiblemente una de las funciones más esperadas de Twitter y, salvo enorme sorpresa, la que nunca llegará. Esperar que la red social permita editar los mensajes una vez publicados no nos llevará a nada bueno. Sin embargo, este April Fools 2022, sus responsables decidieron jugar con las ilusiones de los usuarios…

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

Synology FloppyStation, vuelve el disquete: Hace unos días vi, en Twitter, una foto de una persona anónima, que empleaba un walk-man para escuchar música. Lo retro está de moda, así que por este April Fools 2022, Synology decidió subirse al carro de lo vintage y anunciar, a través de Twitter, su espectacular dispositivo de almacenamiento masivo, con más de 5,75 megabytes de capacidad de almacenamiento y una velocidad de transferencia de vértigo, casi 115 kbps. Que tiemblen las SSD PCIe Gen 5.

Introducing Synology FloppyStation.

With more than 5.75MB of total storage capacity and transfer speeds of almost 115kbps, the FPS422+ is ready for even the most demanding workflows. Coming soon. pic.twitter.com/90N331eL1N — Synology Inc. (@Synology) April 1, 2022

Microsoft compra Glowstick Entertainment: Tomarse las limitaciones propias con sentido del humor es algo que siempre merece reconocimiento. Y tal es el caso del estudio de desarrollo de juegos Glowstick Entertainment, que afirmó que había sido adquirido nada mens que por Microsoft, de manera que finalmente tendrían todos los fondos necesarios para poder mejorar y concluir sus proyectos. ¿Alguien en Redmond ha tomado nota de la sugerencia?

It’s official! We are proud to announce that Glowstick Entertainment has been acquired by Microsoft. The deal allows our team to finally have the endless resources needed to push our games to the next level. That level being military FPS games. See you all on the battlefield! pic.twitter.com/OJcDTFrAwu — Glowstick Entertainment (@GlowstickEntmt) April 1, 2022

ALDI, amor en el hipermercado: La inflación que azota a toda Europa ha hecho que ir al supermercado a hacer la compra en essstos tiempos no sea especialmente agradable. Sin embargo, ¿qué pasa si combinamos la posibilidad de hacer la compra con la de encontrar el amor? Esa fue la propuesta de la cadena de supermercados ALDI USA, que para este April Fools 2022 nos planteó la posibilidad de convertir su app en una plataforma de ligoteo. Con una particularidad maravillosa: el match surge por los productos favoritos. Definitivamente, se han visto métodos mucho peores en el pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALDI USA (@aldiusa)

HyperX te acerca la naturaleza: ¿Cuántas veces has escuchado eso de que la tecnología nos aleja de la naturaleza? Caray, si hasta formaba parte del mensaje subyacente que, según algunos estudiosos, quería dar Tolkien con El Señor de los Anillos. HyperX, conscientes de ello, encontraron una solución perfecta y, sin tiempo que perder, la anunciaron, casualmente, el April Fools 2022. Y como dice la compañía, dará respuesta a todos esos gamers que, cada cierto tiempo, son atacados con el repetitivo mensaje de que vayan a tocar un poco de hierba en vez de pasar tantas horas frente al PC.

for anyone who’s ever been told to go touch some grass, we gotchu 🌎💚 >> https://t.co/wztNkVfVzV pic.twitter.com/JWYULSUB9x — HyperX (@HyperX) April 1, 2022

¿Problemas con el búho de Duolingo? Llama a los Menchetti: Es cierto que cada vez resulta más difícil pasar un día en Internet sin cruzarte con la mascota de Duolingo. Ahora bien, ¿sabes que según un abogado de dudosa reputación y sus hijos, el búho tiene detrás una oscura historia? La buena noticia es que si tú te encuentras entre sus víctimas, Peter Francis Menchetti & Sons te ayudarán (a cambio de una buena mordida, claro) a ganar mucho dinero.

El Royal Albert Hall lanza sus propios NFT: No hay mucho más que decir sobre esto, salvo que probablemente sea la broma de este April Fools 2022 que más corazones pudo parar de repente. Bueno, sí que hay algo que añadir, y es que el sarcasmo con el que está escrito el comunicado es un ejemplo maravilloso del mejor humor británico. «La gente piensa que los NFT son solo caricaturas horribles de simios que en realidad no posees, pero eso es solo alrededor del 90 por ciento de ellos«. Una maravilla que merece la pena leer.

Revisa la compatibilidad de tu bayeta: Esta broma del April Fools 2022 no la firma una empresa, sino el popular influencer MKBHD. Y es que, tras hacerse con la polémica bayeta de Apple, decidió comprobar qué ocurría si la empleaba con un dispositivo para el que no estaba recomendada. El resultado, como suele decirse en Internet, te sorprenderá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marques Brownlee (@mkbhd)

El PC más pequeño del mundo: Newegg es una referencia del mercado minorista, pero no solo eso, también son los creadores de The DOT, el ordenador más pequeño del mundo presentado en primicia este April Fools 2022. Tan pequeño que necesitarás un microscopio para observar un segundo microscopio, que es el que et permitirá verlo. ¿Y en cuanto a su rendimiento? Pues te permitirá jugar con resoluciones 8k a 360.000 fps durante dos o tres minutos hasta que falle. El sueño de cualquier gamer de manos pequeñitas.



Y estos son solo algunos ejemplos de las acciones más divertidas de este April Fools 2022. ¿Has visto alguna otra? Nos la puedes contar y compartir con los demás lectores en los comentarios.