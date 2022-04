La división de hardware de Amazon tiene como objetivo crear productos atractivos, asequibles y especialmente diseñados para ser la puerta de entrada al verdadero negocio: el ecosistema de contenido online que llevan años construyendo. Productos como los Fire o los conocidos Kindle son dos ejemplos clásicos a los que no paran de unirse nuevos dispositivos, como los protagonistas de nuestro análisis.

Los Amazon Echo Buds llegan a su segunda generación muy mejorados, manteniendo un nivel de precios competitivo y posicionándose como una opción fantástica para los que tienen Alexa integrada en su día a día.

Las sorpresas con los nuevos Echo Buds comienzan incluso antes de encenderlos. Dos años son una eternidad en nuestro sector y los ingenieros han conseguido reducir el tamaño del chasis un 40%. El resultado son unos auriculares más pequeños y mucho más cómodos que, ahora sí, pueden competir con cualquiera en su rango de precios.

Además del cambio de diseño, los nuevos auriculares integran un cabezal más corto que facilita el reposo en la oreja y una ranura de ventilación para reducir la presión auditiva. Como sabéis, la cancelación de ruido requiere un ajuste perfecto de los auriculares así que resulta fundamental que no solo sean cómodos en cualquier anatomía, sino que aguanten en su sitio sin tener que estar moviéndose. Durante el proceso de puesta en marcha, el software te guía para conseguir un ajuste óptimo.

Llegados a este punto una recomendación: los auriculares son dispositivos muy personales y un diseño o una forma que pueden ser muy cómodos para algunas personas pueden ser una tortura para otras. Por otro lado, es muy importante pensar dónde los vamos a usar. Unos auriculares muy buenos para casa puede que no sean los más apropiados para hacer deporte, por ejemplo. ¿Lo mejor? Si podemos, probar antes de comprar.

Los Amazon Echo Buds 2 se controlan con el tacto. Un solo toque para pausar y reproducir, dos toques ir adelante, tres toques ir hacia atrás y presionar para activar la cancelación. Esto último es muy práctico para cuando nos hablan y queremos interactuar sin necesidad de quitarnos los auriculares (en la oficina o mientras teletrabajamos en casa, por ejemplo).

Amazon Echo Buds 2, características técnicas

Auricular: 20,0 x 19,1 x 19,1 mm. 5,7 gr.

Estuche cargador: 66,8 x 28,6 x 39,1 mm.

Bluetooth Realtek RTL8763C en chip con códec de audio integrado, procesador digital de señales NXP.

Altavoces con Controlador dinámico de 5,7 mm.

3 micrófonos por auricular (2 externo + 1 interno).

Protección IPX4 (solo auriculares).

Sensores de proximidad, táctil, efecto Hall y acelerómetro.

Hasta 5 horas de música con cancelación activada (hasta 15 con estuche).

Incluye auriculares, cargador, 4 pares de adaptadores, 2 aletas, cable USB y guía de inicio.

Una gran alternativa para interactuar con los auriculares y tus aplicaciones sin tocar nada es Alexa. La integración es buena siempre que usemos órdenes sencillas, pero suficiente para este escenario de uso. Por supuesto, también es posible usarlos con asistentes como Siri o Google Assistant, pero perdemos uno de los valores añadidos que ofrecen estos Echo Buds respecto a otros competidores.

Aprobado en audio. Notable en cancelación.

La relación calidad precio es importante a la hora de evaluar cualquier producto pero, en el caso de los auriculares, se convierte en un aspecto capital. Cada 100 euros de más que invirtamos en audio supone una mejora en calidad que ni todos podemos apreciar ni tiene sentido en según qué contextos – aunque alguna vez haya visto a alguien con auriculares de más de 1.000 euros en el metro -.

Estos Amazon Echo Buds 2 ofrecen una calidad adecuada para su precio y el público al que van orientados. No esperéis soporte para audio de alta fidelidad ni sonido espacial, pero si un sonido limpio y nítido en vuestras listas de Spotify, YouTube o vuestro servicio de streaming habitual.

Respecto al modelo anterior, la mejora es notable y se nota especialmente al subir de volumen en una canción. El sonido se amplifica, pero no cambia, no hay artefactos extraños ni ecualizaciones artificiales sino un audio plano y natural. Se ha trabajado, y se nota, especialmente en los medios y en los graves (muy regulares en la primera iteración) y el resultado es un dispositivo muy correcto para disfrutar tanto de música como de películas o videojuegos.

Si tenéis cierta experiencia con audio o queréis mejorar de forma sencilla el rendimiento merece la pena jugar un poco con el ecualizador. En mis pruebas he bajado un par de puntos a los medios y altos (los graves sí están mejor ajustados, desde mi punto de vista) con un resultado bastante bueno, así que os animo a probar con algunas canciones que conozcáis muy bien para dejarlo a vuestro gusto.

El sistema de cancelación de ruido me ha sorprendido para bien. Aunque no hay más ajustes que encendido o apagado el algoritmo hace muy bien su trabajo en escenarios tan complicados como una llamada de teléfono en el transporte público. Como ocurre con otras soluciones de este tipo, funciona mucho mejor con sonidos monótonos y ruidos repetitivos. En contexto como una cafetería bulliciosa, un paseo por una calle ajetreada o un viaje en coche ofrecen un rendimiento estupendo que marca la diferencia respecto al modelo anterior y, por supuesto, ante cualquier alternativa sin ANC. No estamos al nivel de unos AirPods Pro pero es justo reconocer que tampoco es su rango de precios.

En términos de autonomía no hay grandes sorpresas pero el margen de maniobra es pequeño y el sistema de “cajita-cargador” es una solución fantástica para uso normal. En mis pruebas he llegado a las 4,5 horas sin tener que meter los auriculares en la caja. En total, podemos tener hasta 12-14 horas de música con las dos cargas adicionales que ofrece. Por cierto, Amazon nos envió para revisión la versión con carga inalámbrica: un añadido cómodo y que funciona como cabía esperar pero que suma 20 euros al coste del dispositivo.

Conclusiones

Las mejoras implementadas en la segunda generación de los Amazon Echo Buds le permite competir sin problemas en el rango de precios de los 100 euros (a la hora de publicar este análisis están rebajados a 79,99 euros). Ofrecen una calidad de sonido correcta, un sistema de cancelación muy bueno, están bien construidos y son cómodos.

El valor añadido que ofrecen para desmarcarse de la competencia es su integración perfecta – no podía ser de otra manera – con el ecosistema Alexa. Esto quiere decir que serán los usuarios de los servicios de Amazon y su asistente los que podrán sacar el máximo partido al periférico.

Hasta hace no mucho tiempo había que elegir entre unos auriculares económicos, unos auriculares inalámbricos o unos auriculares con buena cancelación de ruido. Productos como estos Amazon Echo Buds 2 tienen todo eso en un dispositivo con calidad más que suficiente para la mayoría. Una buena elección dentro de su rango de precios que merece la pena considerar, especialmente si sois parte del universo Amazon.