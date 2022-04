PLEX añade un agregador de servicios de streaming

De los múltiples sistemas existentes en la actualidad para acceder de manera remota a nuestros propios contenidos, Plex siempre me ha parecido la mejor opción. Respeto, por supuesto, a los usuarios con otras preferencias, pero tras probarlos repetidamente en el tiempo (no me cierro las puertas a nada, sería absurdo), sigo quedándome con lo que me ofrece Plex que, además, en su versión gratuita, ya cubre mis necesidades y las de las personas con las que comparto mi biblioteca.

Una de las razones por las que me gusta Plex es que sus responsables no se duermen en los laureles, muy al contrario, cada cierto tiempo nos sorprenden con alguna nueva función. Algunas tan interesantes para todo el mundo como los canales de TV gratuitos, otras bastante más sorprendentes, pero que merecen ser valoradas, como Plex Arcade, un experimento en el que ni la propia compañía tenía demasiada confianza, y que quizá por la falta de fuelle en la propuesta cerró sus puertas el pasado mes de marzo.

A rey muerto rey puesto, dicen, así que tras la silenciosa marcha de Arcade, el servicio ha decidido sorprendernos con una nueva función, y a ésta sí que le veo bastante futuro. Y es que, como podemos leer en el blog de la compañía, Plex ha lanzado una nueva función de agregador de los servicios de streaming en los que estemos dados de alta. De momento la función se encuentra en fase beta, pero aún así es accesible para todos los usuarios, incluidos los que emplean cuentas gratuitas.

Con esta función, los usuarios de Plex podrán configurar sus cuentas en los diversos servicios de streaming compatibles con esta nueva función (Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV+, etcétera) y de este modo, cuando decidan buscar un contenido en particular, Plex indicará en qué plataoma s encuentra y, además, ofrecerá la posibilidad de reproducirlo directamente desde su interfaz.

Esta propuesta no es algo nuevo, en realidad ya encontramos funciones similares por ejemplo en la app de Apple TV+ para el Apple TV. Sin embargo, la gran ventaja de la propuesta de Plex frente a otras opciones similares es que éstas suelen estar ligadas a una plataforma en concreto, mientras que en el caso de Plex, basta con configurar las cuentas de los servicios en la configuración del servidor y, de este modo, ya podremos acceder al contenido desde las plataformas que cuentan con un cliente para Plex, que son prácticamente todas las existentes en la actualidad.