Muy esperado desde hace ya meses, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker por fin ha llegado a todas las plataformas. Y en realidad habría escrito ese por fin en mayúsculas, pues como ya conté al hablar de los lanzamientos de esta semana en Xbox Game Pass, entre los que se encuentra, ya conté que llevo esperándolo desde que fuera presentado en la Gamescon 2021, en agosto del año pasado. Una espera que, más adelante lo desarrollaré, pero creo que ha merecido la pena.

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es, sin duda, el proyecto más ambicioso de todos los acometidos por la franquicia de LEGO, pues como su propio nombre indica, comprende las nueve películas, es decir, las tres trilogías, en las que se desarrolla todo el arco de los principales protagonistas de la saga. Desde el Episodio I, en el que vemos cómo el apellido Skywalker será trascendental para la historia de la humanidad, hasta el Episodio IX, con el que nos despedimos del arco principal de Star Wars (pero no de sus muchas historias paralelas, como ya hemos podido ver en proyectos como El Mandaloriano y Bobba Fett).

Por sorprendente que resulte, todavía quedan personas sobre la faz de la Tierra que no han visto ninguna de las nueve películas, y cuando hablas con alguna de esas personas y tienen interés por hacerlo, una de las preguntas más recurrentes es por dónde empezar. Y puede parecer trivial, pero he escuchado y leído disertaciones interminables al respecto. Así, algo que me ha gustado mucho de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, es que puedes empezar por el primer episodio de la trilogía que prefieras, es decir, los episodios I, IV y VII.

Aunque apenas le he podido dedicar unos minutos (ya me resarciré, eso está claro), mi primera impresión, el sabor de boca con el que me deja, es que el trabajo y la espera han merecido la pena. El estudio ha logrado combinar la historia de las películas con el particular e inconfundible humor de LEGO (del que soy fan, tanto en juegos como en películas), dando un plus de libertad gracias a las misiones secundarias, y todo en un título que es disfrutable en un rango increíblemente amplio de edad, desde los más pequeños hasta seniors. En eso LEGO Star Wars: La Saga Skywalker se anota un buen tanto.

Quizá, eso sí, y precisamente por querer abarcar un rango tan amplio de edad, algunos jugadores lo pueden encontrar demasiado sencillo o poco desafiante. A falta de dedicarle unas cuantas horas, sí que me he quedado con la sensación de que LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es un juego fácil, más pensado para disfrutar de la enorme aventura, que para ponerme a prueba ante retos complicados. Ahora bien, y teniendo en cuenta el contexto, esto no es algo que me parezca negativo. Más bien al contrario, no todo tiene que ser Dark Souls y tryhardear todo el tiempo.

La propuesta de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker nos propone vivir todo el arco de Star Wars con todos sus personajes principales y bastantes secundarios, en lo que si sumamos las misiones secundarias puede traducirse en bastantes horas de juego, siempre con el hilo conductor de lo ocurrido hace muchos, muchos años, en una galaxia muy, muy lejana. Próximamente publicaremos un test sobre el juego, pero ya te puedo adelantar que la primera toma de contacto ha sido muy positiva.

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker ya está a la venta en sus versiones para PC, PlayStation 5, Play Station 4, Xbox Series, Xbox One y Nintendo Switch. Más información en su página web oficial.