Windows 10 legal por solo 12 euros. ¿Por qué merece la pena?

Existe la creencia, y muy extendida, de que hacerse con una licencia de Windows 10 cuesta un dineral. Y tiene sentido, pues hasta hace algún tiempo era así. Sin embargo, este mercado ha cambiado de manera sustancial y a día de hoy es posible tener una licencia original y 100% legal de Windows 10 por menos dinero de lo que te cuesta ir al cine para ver un estreno y tomarte unas palomitas y una Coca Cola.

Y no, esto no es una exageración. Comprueba por ti mismo los precios que puedes obtener, gracias a un 30% de descuento, utilizando el código de descuento “MUY”:

Windows 10 Pro OEM licencia de por vida, por solo 13,5€.

Windows 10 Home OEM licencia de por vida, por solo 12 euros.

Windows 10 Pro OEM licencia de por vida, por solo 18 euros.

Office 2016 Pro Plus licencia de por vida, por solo 23 euros.

Office 2019 Pro Plus licencia de por vida, por solo 40 euros.

Windows 10 Pro OEM + Office 2019 Pro Plus keys Pack, por solo 51 euros.

Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Pro Plus keys Pack, por solo 35 euros.

Sí, puedes tener una licencia de Windows 10 totalmente legal por solo 12 euros, pero recuerda emplear el código “MUY” para disfrutar del descuento del 30% (más adelante te explicamos cómo hacerlo). De esta manera gozarás de todas las ventajas del software legal, y te evitarás todos los posibles inconvenientes de las copias piratas y los sistemas de activación que circulan por Internet. Y ahora sí, es cuando llega el momento de formularse la pregunta.

Windows 10, ¿por qué es mejor original?

Son bastantes las razones por las que optar por software original es mucho más recomendable que emplear versiones pirateadas. Y, con precios como los que acabamos de ver, la ecuación coste-beneficio tiene un resultado claro e indiscutible. Veamos algunas de esas razones.

Es la opción legal: A algunos les parecerá un detalle sin importancia, pero para otros (entre los que me incluyo) resulta tranquilizador saber que hemos optado por la opción legal. Y no, claro, no estoy diciendo que la Policía vaya a tirar abajo la puerta de tu casa, pero, al final, nunca sabes las implicaciones que pueden tener hasta los detalles más nimios.

La activación es mucho más sencilla… y permanente: Si alguna vez has intentado activar una versión pirata de Windows 10, seguramente te habrás encontrado con que tienes que realizar unos cambios en el archivos hosts, ejecutar un programa con una música que nos recuerda a los tiempos de FastTracker, reiniciar un día de Luna llena… Con una licencia original de Windows 10, tan solo tendrás que introducir tu código y listo, más sencillo imposible. Y sin el riesgo de que, alguna actualización del sistema, revierta dichos cambios y te devuelva al estado de no activado.

Evitas riesgos de malware: Activadores de Windows, aplicaciones que se mantienen en ejecución constantemente para evitar que el sistema se bloquee e, incluso, distribuciones personalizadas de Windows 10, pueden ser la puerta de entrada de todo un bufé libre de malware. Así, si quieres poder escribir y guardar en tu PC cualquier información y dato personal, y la idea de que acabe en manos de una red de venta de información personal en la dark web no te termina de gustar… mejor ve a lo legal, a lo seguro.

Puedes actualizarte sin miedo: Vamos a ponernos en el mejor de los casos del plan P(irata): Has podido instalar Windows 10, lo has activado, no hay malware y tu sistema funciona bien. ¿Qué te garantiza que una actualización de Windows 10 no va a revertir esos cambios? Ya te lo digo yo, nada. Y esa es la razón por la que muchos usuarios de software no oficial no lo actualizan nunca, perdiéndose de este modo desde los fundamentales parches de seguridad hasta las nuevas funciones y mejoras. ¿En serio merece la pena renunciar a eso por no invertir solo 12 euros en una licencia 100% legal?

Actualizar a Windows 11 es gratis: Sí, cierto, llevamos un rato hablando de Windows 10, cuando hace ya unos meses desde que Windows 11 llegó al mercado. Sin embargo, tener una licencia original de Windows 10 no solo te garantiza poder utilizar el sistema operativo sin limitaciones, también te abre las puertas a actualizarlo a Windows 11, eso sí, cuando tú quieras hacerlo. A día de hoy la opción más universal es Windows 10, y por eso es la que te recomendamos.

Puedes ser un insider: ¿Tener la más actual versión del sistema operativo, ya sea Windows 10 o Windows 11, no es suficiente para ti? Pues en tal caso debes saber que, con una licencia legal de Windows, puedes unirte gratuitamente al programa de Insiders de Windows, gracias al cual podrás estar a la última, probando las nuevas funciones y actualizaciones en las que está trabajando Microsoft, y que todavía tardarán meses en llegar al resto del mundo.

¿Cómo comprar y utilizar una licencia de Windows 10?

Este proceso es, como ya te hemos indicado anteriormente, terriblemente sencillo. Te lo describimos a continuación para que puedas comprobarlo por ti mismo.

En primer lugar escoge la versión de Windows 10 que quieres comprar, y haz click en el enlace a la misma que puedes encontrar más arriba. Esto te llevará a la página web de compra. Y sí, los precios que verás allí son más altos que los que te hemos indicado, pero no te preocupes, ya que al emplear el código de descuento verás cómo éste baja un 30%, ajustándose así a lo que te hemos contado.

Por ejemplo, en el caso de Windows 10 Pro, lo que verás al principio es lo siguiente:

Inicia entonces el proceso de compra y, al llegar al carrito, utiliza el apartado “Código de promoción” para escribir “MUY” (sin las comillas), pulsa entonces el botón “Solicitar” que se muestra a la derecha en recuadro, y automáticamente se aplicará el descuento, de modo que el precio pase a ser el que te hemos indicado en la lista:

Ahora ya puedes completar la compra con el medio de pago de tu elección y, de manera inmediata, obtendrás la clave de Windows 10 que has comprado.

Así, ahora llega el momento de emplearla, proceso distinto si vas a usarla en un sistema ya instalado o en una instalación nueva de Windows 10.

En el primer caso, es decir, en una instalación de Windows 10 ya existente, escribe “Activar Windows” en el recuadro de búsqueda de la barra de inicio y, en la lista de resultados, escoge “Ver si Windows está activado”, aunque ya sabes de antemano la respuesta a esa pregunta. Pero lo importante no es la respuesta, sino la ventana en la que se mostrará dicha información.

Busca, en en la misma, el enlace “Cambiar la clave de producto” y, en el recuadro que se abrirá, escribe la clave de Windows 10 que acabas de comprar:

Haz click en siguiente, sigue los pasos que te indicará el asistente y, al concluir, tu instalación de Windows 10 ya estará activada y lista para que le saques el máximo partido.

Si hablamos de una instalación nueva el proceso es todavía más sencillo, y es que a lo largo del proceso de instalación, en un momento el asistente te pedirá la clave de activación de Windows 10. Es en este paso del proceso:

Escribe ahí la clave, que será validada de inmediato por el instalador, sigue con el proceso y, al finalizar, tu copia de Windows 10 ya estará activada.