Rogue Legacy y The Vanishing of Ethan Carter se unen a los juegos gratis de Epic Games

Justo a tiempo para aprovecharlos durante esta Semana Santa, Epic Games nos trae esta semana dos nuevos juegos gratis que sin duda no pasarán desapercibidos, con las mazmorras procedurales y el curioso sistema de herencia de Rogue Legacy, y la apasionante e inmersiva historia de suspense de The Vanishing of Ethan Carter.

Siguiendo las el mismo procedimiento de juegos anteriores, ambos títulos estarán disponibles y canjeables a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic y acceder a las fichas de cada uno de los títulos (Rogue Legacy y The Vanishing of Ethan Carter), y completar el proceso completo de compra.

Aunque también podremos añadirlos directamente desde la aplicación de escritorio, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, así como una línea destacada en el apartado de la tienda, desde los cuales podremos acceder fácilmente a las páginas de estos juegos gratis sin necesidad de recurrir al navegador web.

Por último, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, éstos sólo podrán ser canjeados de forma gratuita durante una semana, siendo la nueva fecha límite el próximo jueves 14 de abril hasta las 16:59 (hora de la península).

Rogue Legacy

Sin duda uno de mis juegos favoritos regalados por Epic, y un juego al que le he dedicado numerosas horas. En este roguelite genealógico donde cualquiera puede convertirse en héroe, cada vez que muramos, uno de nuestros descendientes nos sucederá. Sin embargo, no todo héroe es perfecto: uno podría ser daltónico, miope, tener problemas estomacales, o incluso ser un enano con vértigo. Pero no pasa nada, ya que no tenemos por qué ser un príncipe encantador para triunfar frente a las hordas del mal.

Por suerte, y para tratar de ayudarnos con la desafiante dificultad del juego, cada vez que muramos podremos usar todo el oro que hayamos obtenido con cada personaje mejorar tu mansión, lo que le dará a tus próximos descendientes algunos impulsos como mejoras en la vida, magia, e incluso nuevas clases especializadas con poderes únicos.

Requisitos mínimos Rogue Legacy

Sistema operativo: Windows XP



Windows XP Procesador: Cualquier procesador con al menos 1,6 GHz



Cualquier procesador con al menos 1,6 GHz Memoria: 1 GB de RAM

1 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce 7900 GT o ATI Radeon X1950 Pro

NVIDIA GeForce 7900 GT o ATI Radeon X1950 Pro Almacenamiento: 400 MB de espacio libre en disco

400 MB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9.0c



The Vanishing of Ethan Carter

Un juego de misterio en primera persona centrado en la exploración y el descubrimiento. Ponte en la piel de Paul Prospero, un detective experto en ocultismo que recibe una inquietante carta de Ethan Carter. Al darse cuenta de que el chico corre peligro, Paul se dirige a la casa de Ethan en Red Creek Valley, donde la situación resulta ser mucho peor de lo que había imaginado. Ethan ha desaparecido tras un brutal asesinato, y Paul entiende rápidamente que puede que no sea el único asesinato ocurrido por la zona que valga la pena investigar.

Requisitos mínimos The Vanishing of Ethan Carter

Sistema operativo: Windows XP



Windows XP Procesador: Cualquier procesador con al menos 1,6 GHz



Cualquier procesador con al menos 1,6 GHz Memoria: 1 GB de RAM

1 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce 7900 GT o ATI Radeon X1950 Pro

NVIDIA GeForce 7900 GT o ATI Radeon X1950 Pro Almacenamiento: 400 MB de espacio libre en disco

400 MB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9.0c